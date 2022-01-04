Поклонники захотели покормить Гагарину из-за ее фото в бикини

Москва, 4 января. Победительница проекта «Фабрика звезд — 2» Полина Гагарина снова похвасталась стройной фигурой в бикини. Некоторым поклонникам певица показалась слишком худой, поэтому им захотелось помочь ей наборе веса.

Знаменитость опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. На снимке исполнительница хита «Спектакль окончен», отправившаяся отдыхать на Мальдивы, позирует в черном купальнике, солнцезащитных очках и широкополой шляпе на фоне южного пейзажа.

Певица привстала на цыпочки, чтобы смотреться в кадре еще стройнее. Звезда поп-сцены повернулась к камере полубоком и продемонстрировала идеально плоский живот.

Однако не всем подписчикам Гагариной понравилось, как она выглядит на фото. По мнению этих пользователей Instagram, артистке не помешало бы немного пополнеть.

«Как ты уже достала своим худым, подростковым тельцем!»; «Чересчур»; «Покормить хочется», — раскритиковали певицу комментаторы.

Впрочем, у исполнительницы тут же нашлось много защитников. Эти поклонники осыпали певицу комплиментами и высоко оценили ее старания.

«А мне хочется подкачаться, глядя на такую фигуру»; «Отличная спортивная фигура!»; «Тело шикарное, прокаченное, подсушенное, над ним работают!» — восхитились подписчики.

Ранее Полина Гагарина сменила место жительства. Она переехала с детьми из Москвы в новый загородный дом, который строился три года.