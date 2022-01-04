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Что известно о падении израильского вертолета AS565 Panther у берегов Хайфы

Весь мир
Что известно о падении израильского вертолета AS565 Panther у берегов Хайфы
wikipedia.org  /  Mass Communication Specialist 2nd Class John Bellino / U.S. Navy / Public Domain

В понедельник вечером у берегов города Хайфа потерпел крушение вертолет израильских ВМС Eurocopter AS565 Panther (Atalef), на борту которого находились три человека. Сначала СМИ сообщали о том, что весь экипаж был спасен, однако позже выяснилось, что двое военнослужащих погибли, а третий получил серьезные травмы.

Авария над морем

Инцидент произошел в понедельник около 21:00 по местному времени. Начальник оперативного отдела ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Амир Лазар рассказал СМИ, что левый двигатель воздушной машины загорелся. Это стало причиной сбоя в подаче электричества. Тем не менее в течение полутора-двух минут пилот успел снизиться до высоты, позволяющей совершить посадку на воду. В то же время технические проблемы не позволили летчикам вовремя подать сигнал бедствия.

«Перед аварией по радио не было слышно никакого сигнала. Вертолет исчез с экрана мониторинга, а затем поступило сообщение о том, что он упал в воду, и мы задействовали спасательные службы», — сообщил Лазар.

В экстренно развернутой поисковой операции участвовали военно-морское подразделение полиции Израиля, представители элитной флотилии «Шайетет-13», военные аквалангисты из отряда «Ялтам», 669-е спасательно-эвакуационное подразделение ВВС и другие дополнительные силы.

Так был обнаружен единственный выживший член экипажа AS565 Panther — летчик смог выбраться из вертолета и развернуть аварийное плавсредство, однако ему не удалось спасти коллег, оставшихся в тонущей машине.

Жертвы крушения

Впоследствии выяснилось, что погибшими стали 38-летний подполковник Эрез Сашаини, служивший заместителем командира авиабазы Рамат-Давид, и 27-летний майор Хен Фогель. Во вторник они уже были похоронены со всеми соответствующими воинскими почестями.

Выживший военнослужащий сейчас в больнице Рамбам в состоянии средней тяжести. По словам врача-травматолога Хани Бахута, офицер находится в реанимации с переломом позвоночника и переохлаждением.

«Его неврологическое состояние было удовлетворительным, и мы ожидаем, что позже в течение дня он будет выписан из отделения интенсивной терапии для завершения лечения в обычной палате», — рассказал корреспондентам издания Ynet News работник медицинского учреждения.

Разбирательство

В течение ночи и следующего дня специалисты ЦАХАЛ работали над поиском частей потерпевшего аварию вертолета. Все найденные обломки впоследствии были отправлены на авиабазу Тель-Ноф, чтобы установить причину крушения. Главной версией пока является техническая неисправность, однако ее обстоятельства не ясны.

Потерпевший крушение Atalef — это многоцелевой двухдвигательный вертолет средней грузоподъемности, который используется ВМС для выполнения различных задач, включая поиск и спасение, боевую поддержку и др. Израиль закупил пять таких машин в 1996 году и данная авария является уже второй по счету.

Тем не мене представители израильского военного командования пока выражают недоумение по поводу произошедшего. Как отметил генерал Лазар, машины AS565 хорошо зарекомендовали себя в работе, и несмотря на довольно большой срок службы, они проходили плановое техобслуживание. Однако начальник ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин отдал распоряжение временно приостановить использование вертолетов данной модели.

Реакция властей

«Я говорил с начальником штаба и обещаю, что ЦАХАЛ расследует этот инцидент и извлечет необходимые уроки», — написал в своем Twitter министр обороны Бенни Ганц, выразивший соболезнования семьям пилотов.

Глава правительства Нафтали Беннет также высказался по поводу трагедии в социальных сетях.

«Пилоты ВВС, погибшие в этой аварии, были одними из лучших наших сыновей. Народ Израиля не забудет их вклад в безопасность государства», — написал премьер-министр.

Отметился публичными заявлениями и глава МИД Яир Лапид, назвавший экипаж погибшей машины «лучшими из лучших».

«Мое сердце с семьями, которые потеряли самое дорогое. Их вклад и любовь к стране будут сопровождать нас и их память вечно. Пусть они покоятся с миром», — написал он в Facebook.

Что известно о падении израильского вертолета AS565 Panther у берегов Хайфы
wikipedia.org / Jerry Gunner / CC BY-SA 2.0

Предыдущее падение Atalef AS565 Panther в Израиле произошло 16 сентября 1996. Тогда три члена экипажа, находившихся на борту, скончались.

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израиль вертолет крушение Atalef
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