Что известно о падении израильского вертолета AS565 Panther у берегов Хайфы

В понедельник вечером у берегов города Хайфа потерпел крушение вертолет израильских ВМС Eurocopter AS565 Panther (Atalef), на борту которого находились три человека. Сначала СМИ сообщали о том, что весь экипаж был спасен, однако позже выяснилось, что двое военнослужащих погибли, а третий получил серьезные травмы.

The Israeli military believes that a serious technical malfunction is behind the deadly crash of a Navy helicopter off the coast of Haifa on Monday night.@AAhronheim reports:#Israel | #IDF https://t.co/b6jLs4V5bf — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 4, 2022

Авария над морем

Инцидент произошел в понедельник около 21:00 по местному времени. Начальник оперативного отдела ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Амир Лазар рассказал СМИ, что левый двигатель воздушной машины загорелся. Это стало причиной сбоя в подаче электричества. Тем не менее в течение полутора-двух минут пилот успел снизиться до высоты, позволяющей совершить посадку на воду. В то же время технические проблемы не позволили летчикам вовремя подать сигнал бедствия.

«Перед аварией по радио не было слышно никакого сигнала. Вертолет исчез с экрана мониторинга, а затем поступило сообщение о том, что он упал в воду, и мы задействовали спасательные службы», — сообщил Лазар.

В экстренно развернутой поисковой операции участвовали военно-морское подразделение полиции Израиля, представители элитной флотилии «Шайетет-13», военные аквалангисты из отряда «Ялтам», 669-е спасательно-эвакуационное подразделение ВВС и другие дополнительные силы.

Так был обнаружен единственный выживший член экипажа AS565 Panther — летчик смог выбраться из вертолета и развернуть аварийное плавсредство, однако ему не удалось спасти коллег, оставшихся в тонущей машине.

IDF publishes a video of the rescue efforts following the helicopter crash off the coast of Haifa last night pic.twitter.com/gFDzztj5QI — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 4, 2022

Жертвы крушения

Впоследствии выяснилось, что погибшими стали 38-летний подполковник Эрез Сашаини, служивший заместителем командира авиабазы Рамат-Давид, и 27-летний майор Хен Фогель. Во вторник они уже были похоронены со всеми соответствующими воинскими почестями.

LTC Erez Sachyani, Dep. Commander of Ezer Weizman Ramat David Airbase, age 38, married & father of 3.



Maj. Chen Fogel, helicopter pilot in the 193rd Squadron, age 27.



They are the 2 pilots killed in the helicopter crash near Haifa last night.



May their memories be a blessing. pic.twitter.com/MSVwLVnmPm — Israel Defense Forces (@IDF) January 4, 2022

Выживший военнослужащий сейчас в больнице Рамбам в состоянии средней тяжести. По словам врача-травматолога Хани Бахута, офицер находится в реанимации с переломом позвоночника и переохлаждением.

«Его неврологическое состояние было удовлетворительным, и мы ожидаем, что позже в течение дня он будет выписан из отделения интенсивной терапии для завершения лечения в обычной палате», — рассказал корреспондентам издания Ynet News работник медицинского учреждения.

Разбирательство

В течение ночи и следующего дня специалисты ЦАХАЛ работали над поиском частей потерпевшего аварию вертолета. Все найденные обломки впоследствии были отправлены на авиабазу Тель-Ноф, чтобы установить причину крушения. Главной версией пока является техническая неисправность, однако ее обстоятельства не ясны.

Потерпевший крушение Atalef — это многоцелевой двухдвигательный вертолет средней грузоподъемности, который используется ВМС для выполнения различных задач, включая поиск и спасение, боевую поддержку и др. Израиль закупил пять таких машин в 1996 году и данная авария является уже второй по счету.

Two Israeli Defense Force officers were killed and another injured in the crash of an AS565 Panther helicopter off the coast of Haifa on Monday.https://t.co/5KI7u4pZiy — Defense Brief (@BriefDefense) January 4, 2022

Тем не мене представители израильского военного командования пока выражают недоумение по поводу произошедшего. Как отметил генерал Лазар, машины AS565 хорошо зарекомендовали себя в работе, и несмотря на довольно большой срок службы, они проходили плановое техобслуживание. Однако начальник ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин отдал распоряжение временно приостановить использование вертолетов данной модели.

Реакция властей

«Я говорил с начальником штаба и обещаю, что ЦАХАЛ расследует этот инцидент и извлечет необходимые уроки», — написал в своем Twitter министр обороны Бенни Ганц, выразивший соболезнования семьям пилотов.

מבקש למסור תנחומים מעומק הלב למשפחות ההרוגים בתאונת המסוק ורפואה שלמה לפצוע. שוחחתי עם הרמטכ"ל, ואני מבטיח שצה"ל יתחקר את האירוע ויפיק את הלקחים הנדרשים. אני מבקש להודות לכוחות החילוץ שפעלו במהירות ובתנאים לא פשוטים כדי לאתר את צוות המסוק. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) January 3, 2022

Глава правительства Нафтали Беннет также высказался по поводу трагедии в социальных сетях.

«Пилоты ВВС, погибшие в этой аварии, были одними из лучших наших сыновей. Народ Израиля не забудет их вклад в безопасность государства», — написал премьер-министр.

זהו לילה עצוב מאד.

בשם אזרחי ישראל, אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחות ההרוגים בתאונת המסוק והחלמה מהירה לקצין הפצוע.



טייסי חיל האוויר שנפלו בתאונה היו מטובי בנינו. עם ישראל לא ישכח את תרומתם, לילה ויום, לביטחון המדינה.



יהי זכרם ברוך. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) January 3, 2022

Отметился публичными заявлениями и глава МИД Яир Лапид, назвавший экипаж погибшей машины «лучшими из лучших».

«Мое сердце с семьями, которые потеряли самое дорогое. Их вклад и любовь к стране будут сопровождать нас и их память вечно. Пусть они покоятся с миром», — написал он в Facebook.

wikipedia.org / Jerry Gunner / CC BY-SA 2.0

Предыдущее падение Atalef AS565 Panther в Израиле произошло 16 сентября 1996. Тогда три члена экипажа, находившихся на борту, скончались.