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В Приамурье пожарный вынес из горящего частного дома двух маленьких детей

  /   Обновлено: 04 января 2022 20:50
Общество
В Приамурье пожарный вынес из горящего частного дома двух маленьких детей
Пресс-служба МЧС по Архангельской области

Благовещенск, 4 января. Огонь охватил жилой дом в Магдагачинском районе Амурской области. В горящем здании оказались два ребенка, которых впоследствии спас сотрудник пожарной части поселка Сиваки. Об этом сообщает издание «Глас народа».

Специалист заметил возгорание, когда проводил профилактическую работу с населением. Из задымленного помещения доносился детский плач. Внутри мужчина обнаружил трехлетнего малыша, которого вынес на свежий воздух. Несмотря на ухудшение самочувствия, амурчанин вернулся, чтобы спасти полуторагодовалого мальчика. За проявленную отвагу герою вручили нагрудный знак МЧС РФ «Отличный пожарный».

В США шестиклассник спас двух человек за сутки, информирует A42. Ребенок оказал помощь подавившемуся крышкой от бутылки ученику, а также вывел из горящего здания женщину.

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