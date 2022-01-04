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Минобороны РФ: в 2022 году корабли Каспийской флотилии проведут более 60 учений

  /   Обновлено: 04 января 2022 20:45
Армия
Минобороны РФ: в 2022 году корабли Каспийской флотилии проведут более 60 учений
wikipedia.org  /  mil.ru

Москва, 4 января. Количество морских учений кораблей Каспийской флотилии (КФл) в новом году существенно увеличится.

О росте интенсивности боевой подготовки экипажей КФл в течение 2022 года информирует пресс-служба Южного военного округа.

«На 15% возрастет количество морских учений с участием экипажей малых ракетных и артиллерийских кораблей КФл в 2022 году. С военнослужащими будет проведено более 60 учений различного масштаба в акватории Каспийского моря», — отмечается в сообщении.

Корабли Каспийской флотилии будут отрабатывать действия по противодиверсионной и противовоздушной обороне, в том числе в ночных условиях и при любой погоде, заявили представители Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что морские пехотинцы КФл выполнили прыжки с парашютом с борта вертолетов Ми-8 и успешно завершили программу десантной подготовки за 2021 год.

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