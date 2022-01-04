Генконсульство РФ прокомментировало обстановку в Алма-Ате на фоне протестов

Нур-Султан, 4 января. Россияне не обращались за помощью в генконсульство РФ в Алма-Ате на фоне проходящих в Казахстане акций протестов, обстановка в районе дипломатического учреждения спокойная, сообщил 3-й секретарь консульства Эльдар Ярахмедов.

По его словам, на телефон или почту от граждан РФ по состоянию на вечер 4 января обращений не поступало.

«В районе генконсульства обстановка спокойная», — сообщил собеседник ТАСС.

В городах Жанаозен и Актау 2 января состоялись акции протестов. Жители Казахстана выступили против повышения цен на газ. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев позже попросил митингующих из Мангистауской области не следовать призывам деструктивных лиц.