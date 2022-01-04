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Генконсульство РФ прокомментировало обстановку в Алма-Ате на фоне протестов

  /   Обновлено: 04 января 2022 20:46
Политика
Генконсульство РФ прокомментировало обстановку в Алма-Ате на фоне протестов
wikipedia.org  /  Nikolay Yushnikov/Общественное достояние

Нур-Султан, 4 января. Россияне не обращались за помощью в генконсульство РФ в Алма-Ате на фоне проходящих в Казахстане акций протестов, обстановка в районе дипломатического учреждения спокойная, сообщил 3-й секретарь консульства Эльдар Ярахмедов.

По его словам, на телефон или почту от граждан РФ по состоянию на вечер 4 января обращений не поступало.

«В районе генконсульства обстановка спокойная», — сообщил собеседник ТАСС.

В городах Жанаозен и Актау 2 января состоялись акции протестов. Жители Казахстана выступили против повышения цен на газ. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев позже попросил митингующих из Мангистауской области не следовать призывам деструктивных лиц.

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Казахстан протесты консульство
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