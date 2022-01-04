Эпидемиолог Онищенко допустил, что от группы крови может зависеть защита организма от COVID-19

От группы крови может зависеть защита организма от COVID-19. Об этом в беседе с ФАН заявил ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

Ранее сотрудники Кентского университета Великобритании пришли к выводу, что лучше всего от COVID-19 защищены люди с первой группой крови.

«Можно провести статистические расчеты анализа переболевших и установить, что среди людей с первой группой крови вот настолько-то процентов меньше болеет. Важнее всего понимать механизм. Скорее всего, он скрыт в способности иммунного ответа на то или иное заболевание. Впрочем, первая группа крови не дает стопроцентную гарантию того, что ты не переболеешь коронавирусом», — сказал эксперт.

Геннадий Онищенко также напомнил, что человеческий организм функционирует по вполне понятным принципам.

«Группа крови включает в себя и белую, и красную части кровоснабжения. Белая отвечает за иммунную систему. Красная — за доставку кислорода к органам, обеспечение жизнедеятельности с помощью эритроцитов, которые содержат железо. В процессе окисления они доставляются связанными к тканям, мышцам и дают возможность обменным процессам функционировать», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он отметил, что подобной избирательностью обладает не только коронавирус, но и, к примеру, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

«Существуют инфекции, у которых есть, скажем так, этнические предпочтения. Это прежде всего связано с особенностями эволюции, эндокринной системой, возможностями конкретного организма. Известно, что в местах, где развит туризм, местные жители меньше заражаются ВИЧ. У них есть некая этническая устойчивость», — подытожил ученый-эпидемиолог.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН отметил, что коронавирус становится более нахальным. По его словам, каждая новая вариация этой инфекции все больше затрагивает детское население.