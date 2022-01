В Калифорнии осудили хозяйку стартапа, которая обещала создать «супертесты» здоровья человека

Сан-Хосе, 4 января. Американское правосудие признало основательницу компании Theranos Элизабет Холмс виновной в обмане инвесторов. Соответствующее решение в понедельник вынес суд присяжных.

Сообщается, что Элизабет Холмс, которая основала стартап, предлагавший клиентам полный анализ состояния здоровья по одной капле крови, была признана виновной по 11 статьям обвинения, включая обман инвесторов и преступный сговор.

Прокуроры заявили, что 37-летняя Холмс обманывала частных инвесторов в период с 2010 по 2015 год, убеждая их в том, что компактные аппараты для анализов производства Theranos могут проводить ряд тестов всего по одной капле крови из пальца. В настоящее время ей грозит до 80 лет тюремного заключения.

Сообщается, что Холмс основала компанию Theranos в 2003 году в возрасте 19 лет и через несколько лет смогла привлечь внимание крупных инвесторов, включая медиамагната Руперта Мердока. В 2015 году журнал Forbes оценил ее состояние в 4,5 миллиарда долларов.

Компания рухнула после того, как The Wall Street Journal опубликовал серию статей, в которых говорилось, что устройства Theranos были неточными. В 2018 году Холмс и главному операционному директору компании Рамешу Балвани были предъявлены официальные обвинения.

