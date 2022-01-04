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В Калифорнии осудили хозяйку стартапа, которая обещала создать «супертесты» здоровья человека

Весь мир
В Калифорнии осудили хозяйку стартапа, которая обещала создать «супертесты» здоровья человека
Global Look Press  /  Andrej Sokolow / dpa

Сан-Хосе, 4 января. Американское правосудие признало основательницу компании Theranos Элизабет Холмс виновной в обмане инвесторов. Соответствующее решение в понедельник вынес суд присяжных.

Сообщается, что Элизабет Холмс, которая основала стартап, предлагавший клиентам полный анализ состояния здоровья по одной капле крови, была признана виновной по 11 статьям обвинения, включая обман инвесторов и преступный сговор.

Прокуроры заявили, что 37-летняя Холмс обманывала частных инвесторов в период с 2010 по 2015 год, убеждая их в том, что компактные аппараты для анализов производства Theranos могут проводить ряд тестов всего по одной капле крови из пальца. В настоящее время ей грозит до 80 лет тюремного заключения.

Сообщается, что Холмс основала компанию Theranos в 2003 году в возрасте 19 лет и через несколько лет смогла привлечь внимание крупных инвесторов, включая медиамагната Руперта Мердока. В 2015 году журнал Forbes оценил ее состояние в 4,5 миллиарда долларов.

Компания рухнула после того, как The Wall Street Journal опубликовал серию статей, в которых говорилось, что устройства Theranos были неточными. В 2018 году Холмс и главному операционному директору компании Рамешу Балвани были предъявлены официальные обвинения.

По словам прокуроров, для получения результатов тестов компания использовала оборудование Siemens. Во время судебного процесса, который начался в сентябре, присяжные заседатели заслушали показания бывших сотрудников Theranos, которые заявили, что покинули компанию после того, как стали свидетелями проблем с ее технологией.

Обманутые инвесторы сообщили, что Холмс, рекламируя свой стартап, утверждала, что аппараты Theranos использовались американскими военными для проведения тестов в полевых условиях.

«Она предпочла мошенничество провалу в бизнесе. Она решила быть нечестной. Этот выбор был не только бессердечным, он был преступным», — заявил в ходе слушания помощник прокурора США Джефф Шенк.

В свою очередь Холмс заявила, что не собиралась никого обманывать, и сказала, что директора лабораторий Theranos отвечают за качество тестов.

В Калифорнии осудили хозяйку стартапа, которая обещала создать «супертесты» здоровья человека
Global Look Press / Glenn Fawcett / Keystone Press Agency

Адвокат Кевин Дауни заявил, что его клиентка считала, что она «создает технологию, которая изменит мир».

«Вы знаете, что при первых признаках неприятностей мошенники выводят деньги. Но она пошла ко дну вместе со своим кораблем», — заявил он, утверждая, что в своих действиях Холмс не руководствовалась жаждой наживы.

Ожидается, что адвокаты Элизабет Холмс подадут апелляцию, однако они воздержались от комментариев.

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сша суд мошенничество theranos
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