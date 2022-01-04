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Дочь Михаила Задорнова хранит наследство отца в качестве финансовой подушки безопасности

Шоу-бизнес
Дочь Михаила Задорнова хранит наследство отца в качестве финансовой подушки безопасности
wikipedia.org  /  Дарья Пичугина / CC BY-SA 4.0

Москва, 4 января. Дочь писателя-сатирика и юмориста Михаила Задорнова Елена не потратила деньги, доставшиеся ей в наследство от покойного отца. Она хранит эти средства на счетах, чтобы обеспечить себе финансовую безопасность.

Задорнов скончался осенью 2017 года на 70-м году жизни. Примерно за год до смерти сатирик сообщил, что у него обнаружили опухоль головного мозга. Юморист заранее составил завещание, разделив свое наследство между первой и второй женами, а также дочерью, пишет Woman.ru.

После смерти три наследницы писателя поделили его авторские права на общую сумму 100 миллионов рублей. Елена Задорнова по прежнему не потратила свою долю — она хранит деньги в качестве финансовой подушки безопасности. Дочь артиста говорила, что научилась от него не придавать большого значения деньгам.

«Папе не нужна была роскошь, золото, канделябры, он был довольно аскетичным», — делилась женщина.

Дочь Михаила Задорнова хранит наследство отца в качестве финансовой подушки безопасности
instagram.com / @jzadornova

Задорнова живет на Мальте, где у нее есть собственная небольшая квартира. Когда-то дочь юмориста получила эту недвижимость в подарок от отца. Женщина сама зарабатывает на жизнь написанием картин и организацией мероприятий, поэтому пока не нуждается в деньгах, доставшихся ей от сатирика.

Ранее коллега Михаила Задорнова Семен Альтов рассказал о дружбе с писателем. Он считает, что деятельность юмориста помогала людям снять напряжение.

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