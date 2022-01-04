Глава Суверенного совета Судана подтвердил продолжение диалога внутри страны

Хартум, 4 января. Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан подчеркнул необходимость продолжения диалога между всеми сторонами с целью разработки программы национального консенсуса для управления переходным периодом.

Заявление политика прозвучало в ходе встречи с временным поверенным в делах посольства США Брайаном Шуканом. Собеседники рассмотрели развитие ситуации в стране после того, как премьер-министр Абдалла Хамдок в воскресенье, 2 января, объявил об отставке.

«Двери диалога с участием всех политических сил и молодежи революции останутся открытыми, чтобы договориться о завершении переходного периода и следовать по пути демократических преобразований», — заявил глава Суверенного совета.

Он добавил, что реформы ведут к свободным и справедливым выборам. Плебисцит запланирован на июль 2023 года.

Ранее аль-Бурхан указал на необходимость формирования независимого правительства с конкретными задачами. По его словам, компетенции будущего кабмина должны согласовать суданцы.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей предложил экспертную поддержку и помощь восточноафриканской республике в создании антикризисной программы. Он отметил, что ведомство уже проделало огромную аналитическую работу.