Леонков: Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений с Западом

Москва, 4 января. Россия придерживается твердой и последовательной позиции при контактах с коллективным Западом и готова решительно защитить свою безопасность, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Руководство РФ планомерно укрепляет оборонительный потенциал страны и не собирается втягиваться в гонку вооружений со странами НАТО, отметил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру.

«Мы сделали несколько комплексов с технологией управляемого гиперзвука. Сейчас заканчивает разработка комплексов, которыми будут оснащаться другие носители. Номенклатура расширяется. Комплексы будут устанавливаться на авиацию, на наземные пусковые установки, не говоря уже про морские», — объяснил Леонков.

По его словам, Россия не будет участвовать в новом издании гонки вооружений с Западом, так как ВС РФ качественно и технологически превосходят армии государств Североатлантического альянса. Москва сдерживает потенциальных агрессоров за счет наличия уникального и мощного оружия, так что НАТО не может и помыслить об атаке на РФ, резюмировал эксперт.

Ранее Леонков предостерег западные страны от пересечения российских красных линий и призвал Альянс трезво оценивать все издержки от столкновения с ВС РФ.