Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 20:37
20:33
Весь мир
Полицейское управление Индианаполиса покрывало офицера, сбившего беременную женщину
20:32
Весь мир
Глава Суверенного совета Судана подтвердил продолжение диалога внутри страны
20:29
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Задорнова хранит наследство отца в качестве финансовой подушки безопасности
20:27
Общество
Ученые Городского университета Осаки создали назальный спрей для борьбы с деменцией
20:19
Общество
Массаж и сбалансированное питание помогут восстановиться после праздников
20:19
Общество
Бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев скончался на 65-м году жизни
20:16
Армия
Леонков: Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений с Западом
20:14
Политика
Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индии стратегическое партнерство
20:10
Наука
Изменение климата может привести к появлению ураганов в Нью-Йорке и Пекине уже в XXI веке
20:07
Весь мир
Чиновники прошлой администрации не войдут в состав нового правительства Афганистана
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Леонков: Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений с Западом

Армия
Леонков: Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений с Западом
Prt Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 4 января. Россия придерживается твердой и последовательной позиции при контактах с коллективным Западом и готова решительно защитить свою безопасность, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Руководство РФ планомерно укрепляет оборонительный потенциал страны и не собирается втягиваться в гонку вооружений со странами НАТО, отметил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру.

«Мы сделали несколько комплексов с технологией управляемого гиперзвука. Сейчас заканчивает разработка комплексов, которыми будут оснащаться другие носители. Номенклатура расширяется. Комплексы будут устанавливаться на авиацию, на наземные пусковые установки, не говоря уже про морские», — объяснил Леонков.

По его словам, Россия не будет участвовать в новом издании гонки вооружений с Западом, так как ВС РФ качественно и технологически превосходят армии государств Североатлантического альянса. Москва сдерживает потенциальных агрессоров за счет наличия уникального и мощного оружия, так что НАТО не может и помыслить об атаке на РФ, резюмировал эксперт.

Ранее Леонков предостерег западные страны от пересечения российских красных линий и призвал Альянс трезво оценивать все издержки от столкновения с ВС РФ.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Леонков: Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений с Западом
россия вс рф леонков гиперзвук гонка вооружений
Комментировать