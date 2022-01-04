Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индии стратегическое партнерство

Москва, 4 января. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар провели телефонные переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества между государствами, сказано в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

В рамках телефонного разговора дипломаты затронули вопросы двусторонних отношений Москвы и Нью-Дели в развитие итогов российско-индийского саммита в Нью-Дели, который состоялся в конце 2021 года.

«Подтвержден настрой на последовательное укрепление отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя государствами в сферах экономики и инвестиций, ядерной энергетики, космоса, высоких технологий, здравоохранения», — сказано в сообщении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил о координации действий между Россией, Индией и Китаем на международной арене.