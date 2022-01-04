Комментатор Губерниев отреагировал на назначение Ротенберга главным тренером СКА

Теперь мы с Романом Ротенбергом коллеги. Известный журналист, телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на новость о том, что сын бизнесмена Бориса Ротенберга и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг стал главным тренером хоккейной команды из Петербурга СКА.

Сегодня, 4 января, СКА объявил об изменении в штабе клуба. Главным тренером команды был назначен 40-летний Роман Ротенберг. Примечательно, что новый наставник хоккейного клуба никогда не играл в хоккей на профессиональном уровне, дипломированным тренером стал только в мае 2019 года. Валерий Брагин, который ранее занимал этот пост, стал старшим тренером.

Дмитрий Губерниев не остался в стороне от этого события и поделился язвительным комментарием со своими подписчиками.

«Роман Ротенберг — главный тренер СКА! Теперь мы коллеги, я ведь тренер по образованию, у меня диплом с отличием ГЦОЛИФКа. И сразу новыми красками заиграла профессия тренера, наставника, педагога... Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера», — написал Губерниев.

ПолитЭксперт / Аврора Зорина

Ранее стало известно, что российская лыжница Наталья Непряева заняла первое место в общем зачете престижной многодневки «Тур де Ски». Она стала первой россиянкой, одержавшей победу в общем зачете многодневки «Тур де Ски».