Изменение климата может привести к появлению ураганов в Нью-Йорке и Пекине уже в XXI веке

Нью-Хейвен, 4 января. Ураганы и тайфуны могут распространиться на регионы средних широт уже в XXI веке. Соответствующий вывод сделали ученые из Йельского университета.

Причиной этому может стать изменение климата. Исследователи отметили, что планета нагревается из-за антропогенных выбросов парниковых газов. В 2020 году в Португалии уже наблюдался первый тропический циклон.

«Это представляет собой важный, недооцененный риск изменения климата», — заявил один из авторов исследования.

Ученые предположили, что в процессе изменения климата разница температур между Экватором и полюсами будет уменьшаться. В летние месяцы это может привести к формированию и усилению тропических циклонов в средних широтах. Во власти стихии могут оказать Нью-Йорк, Бостон, Пекин и Токио.

Прошедший год запомнился температурными рекордами и необычным распределением осадков. В 2022 году ситуация повторится, предупредил климатолог Алексей Кокорин.