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Изменение климата может привести к появлению ураганов в Нью-Йорке и Пекине уже в XXI веке

  /   Обновлено: 04 января 2022 20:10
Наука
Изменение климата может привести к появлению ураганов в Нью-Йорке и Пекине уже в XXI веке
wikipedia.org  /  NASA Goddard Space Flight Center / Public Domain

Нью-Хейвен, 4 января. Ураганы и тайфуны могут распространиться на регионы средних широт уже в XXI веке. Соответствующий вывод сделали ученые из Йельского университета.

Причиной этому может стать изменение климата. Исследователи отметили, что планета нагревается из-за антропогенных выбросов парниковых газов. В 2020 году в Португалии уже наблюдался первый тропический циклон.

«Это представляет собой важный, недооцененный риск изменения климата», — заявил один из авторов исследования.

Ученые предположили, что в процессе изменения климата разница температур между Экватором и полюсами будет уменьшаться. В летние месяцы это может привести к формированию и усилению тропических циклонов в средних широтах. Во власти стихии могут оказать Нью-Йорк, Бостон, Пекин и Токио.

Прошедший год запомнился температурными рекордами и необычным распределением осадков. В 2022 году ситуация повторится, предупредил климатолог Алексей Кокорин.

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