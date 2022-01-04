Принц Уильям и Кейт Миддлтон проводят новогодние праздники с ее семьей

Лондон, 4 января. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон уехали из Лондона на новогодние праздники. Герцог и герцогиня Кембриджские отправились в Западный Беркшир, где живет семья жены внука королевы.

Старший сын принца Чарльза и его супруга отпраздновали Новый год не так, как это происходит обычно. Рождество супруги провели в узком семейном кругу, отказавшись присоединяться к Елизавете II. А наступление 2022 года принц Уильям и его супруга встречали с родными Миддлтон, пишет Express.

По словам герцогини Кембриджской, ее семья любит проводить праздники очень энергично. Кроме того, у Миддлтонов заведено всегда поддерживать друг друга, что позитивно отражается на атмосфере в семье.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, поженившиеся в 2011 году, несколько раз встречали Новый год с родными герцогини Кембриджской. На этот раз они приехали в Западный Беркшир с тремя детьми.

Ранее принц Уильям вспомнил, как сделал неудачный подарок Миддлтон, когда они еще не были женаты. Внук Елизаветы II преподнес возлюбленной бинокль, но этот странный презент разочаровал герцогиню Кембриджскую.