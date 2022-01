Полицейское управление Индианаполиса покрывало офицера, сбившего беременную женщину

Индианаполис, 4 января. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями приступили к изучению дела 23-летней американки Эшлин Лисби, которая стала жертвой произвола полиции США.

Известно, что в мае 2020 года девушка, которая находилась на 8 месяце беременности, погибла в результате действий сотрудника полиции города Индианаполис, штат Индиана, который, двигаясь на патрульном автомобиле, серьезно превысил скорость и сбил девушку, которая вместе со своим молодым человеком двигалась по обочине дороги. Несмотря на усилия медиков, Эшлин и ее ребенок скончались в результате полученных травм.

According to the coroner, 23-year-old Ashlynn Lisby died after she was hit by an IMPD car near S Harding St and the eastbound ramp of I-465. She was pregnant, and her unborn child also died. https://t.co/vuJYvEYG5B — FOX59 News (@FOX59) May 7, 2020

Следствие, которое было проведено после происшествия, пришло к выводу, что действия офицера Джонатана Хендерсона, который нарушил правила дорожного движения и допустил наезд на пешехода, не имели решающего значения в смерти потерпевшей.

22-year IMPD veteran hit and killed pregnant woman, identified as Ashlynn Lisby, and her unborn child.



Friend remembers pregnant woman killed by IMPD; 2nd deadly police crash in 1 month. https://t.co/PmX5WKLrox — Nwa (@Mrs_Maladaptive) May 13, 2020

Спустя год Маркус Льюис — молодой человек Эшлин — подал в суд на муниципалитет и полицейский департамент, требуя пересмотра дела и выплаты компенсации. По словам адвокатов потерпевшего, именно действия офицера, который значительно превысил скорость и совершил резкое перестроение через сплошную линию разметки, привели к гибели Эшлин Лисби и ее ребенка.

Last May, Ashlynn Lisby, who was eight months pregnant, died after an IMPD officer hit her while he was driving. The father of her baby, who also died after delivery, has filed a federal lawsuit. https://t.co/gREvMweVVr — WTHR.com (@WTHRcom) June 15, 2021

«Если бы гражданское лицо вело машину безрассудно и убило двух человек, этому человеку, скорее всего, были бы предъявлены уголовные обвинения. Этот человек также потерял бы свою работу, если бы во время аварии управлял транспортным средством работодателя», — заявил адвокат Стивен Вагнер.

Адвокаты Льюиса утверждают, что полицейское управление попыталась скрыть инцидент, подготовив отчет о ДТП, в котором основной причиной аварии указаны «действия пешехода».

«В отчете о несчастном случае не упоминается, что Хендерсон превысил скорость, совершил незаконную смену полосы движения и частично ехал по обочине, когда его автомобиль наехал на Эшлин», — говорится в иске.

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями, который был создан при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина считает, что смерть Эшлин Лисби и обстоятельства дальнейшего расследования являются вопиющим случаем полицейского произвола. Сотрудники фонда обратились за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джо Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Сотрудники фонда требуют дать объективную правовую оценку действиям полиции. Кроме того, фонд готов оказать потерпевшему и его адвокатам необходимую правовую и информационную поддержку.