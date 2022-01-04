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Полицейское управление Индианаполиса покрывало офицера, сбившего беременную женщину

Весь мир
Полицейское управление Индианаполиса покрывало офицера, сбившего беременную женщину
PrScr Twitter: @Ohrealitybites  / 

Индианаполис, 4 января. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями приступили к изучению дела 23-летней американки Эшлин Лисби, которая стала жертвой произвола полиции США.

Известно, что в мае 2020 года девушка, которая находилась на 8 месяце беременности, погибла в результате действий сотрудника полиции города Индианаполис, штат Индиана, который, двигаясь на патрульном автомобиле, серьезно превысил скорость и сбил девушку, которая вместе со своим молодым человеком двигалась по обочине дороги. Несмотря на усилия медиков, Эшлин и ее ребенок скончались в результате полученных травм.

Следствие, которое было проведено после происшествия, пришло к выводу, что действия офицера Джонатана Хендерсона, который нарушил правила дорожного движения и допустил наезд на пешехода, не имели решающего значения в смерти потерпевшей.

Спустя год Маркус Льюис — молодой человек Эшлин — подал в суд на муниципалитет и полицейский департамент, требуя пересмотра дела и выплаты компенсации. По словам адвокатов потерпевшего, именно действия офицера, который значительно превысил скорость и совершил резкое перестроение через сплошную линию разметки, привели к гибели Эшлин Лисби и ее ребенка.

«Если бы гражданское лицо вело машину безрассудно и убило двух человек, этому человеку, скорее всего, были бы предъявлены уголовные обвинения. Этот человек также потерял бы свою работу, если бы во время аварии управлял транспортным средством работодателя», — заявил адвокат Стивен Вагнер.

Адвокаты Льюиса утверждают, что полицейское управление попыталась скрыть инцидент, подготовив отчет о ДТП, в котором основной причиной аварии указаны «действия пешехода».

«В отчете о несчастном случае не упоминается, что Хендерсон превысил скорость, совершил незаконную смену полосы движения и частично ехал по обочине, когда его автомобиль наехал на Эшлин», — говорится в иске.

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями, который был создан при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина считает, что смерть Эшлин Лисби и обстоятельства дальнейшего расследования являются вопиющим случаем полицейского произвола. Сотрудники фонда обратились за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джо Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Сотрудники фонда требуют дать объективную правовую оценку действиям полиции. Кроме того, фонд готов оказать потерпевшему и его адвокатам необходимую правовую и информационную поддержку.

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