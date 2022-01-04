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Глава евродипломатии Боррель обсудил со Столтенбергом ситуацию на Украине

Политика
Глава евродипломатии Боррель обсудил со Столтенбергом ситуацию на Украине
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Брюссель, 4 января. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили Украину и Россию.

Политики поговорили о ситуации на украинской границе, а также о предложенных Москвой гарантиях безопасности.

«Жозеп Боррель перед визитом на Украину созвонился с ... Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить наращивание военных сил России на границе с Украиной и два проекта договоров по гарантиям безопасности, которые Россия адресовала США и членам альянса», — указано в сообщении внешнеполитического ведомства Евросоюза.

Также Боррель и Столтенберг затронули вопрос подготовки к заседанию Совета Россия — НАТО. Глава евродипломатии призвал к укреплению обязательств в рамках ОБСЕ и ООН.

Россия и США 10 января начнут в Женеве консультации по безопасности. В качестве продолжения состоится Совет Россия — НАТО, его заседание назначено на 12 января.

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