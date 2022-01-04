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Актер Лысенков озвучил причину провала спектакля МХАТа с Ольгой Бузовой

Общество
Актер Лысенков озвучил причину провала спектакля МХАТа с Ольгой Бузовой
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 4 января. Актер Дмитрий Лысенков прокомментировал появление певицы и телеведущей Ольги Бузовой на сцене МХАТ имени Горького. Артист объяснил, почему постановка «Чудесный грузин» с участием исполнительницы в итоге провалилась.

По мнению Лысенкова, миллионы подписчиков Бузовой в Instagram изначально было невозможно заманить на спектакль с ее участием. Зато постановка с певицей повлияла на постоянных зрителей МХАТа, полагает актер.

«Они (подписчики Бузовой. — Прим. ФАН) в принципе не ходят в театр, поэтому кого мы пытались привлечь? Можно было отпугнуть только тех людей, которые в этот театр ходили», — озвучил причину провала спектакля артист в интервью «Вокруг ТВ».

Появление поющей ведущей на сцене МХАТа Лысенков считает странным ходом. Как отметил актер, от экс-худрука театра Эдуарда Боякова можно было ждать спектакля об Иосифе Сталине, но непонятно, зачем в постановку позвали именно Бузову. По мнению артиста, привлечение певицы не принесло МХАТу ничего особенного.

Напомним, спектакль «Чудесный грузин» исключили из репертуара театра после прихода в учреждение гендиректора Владимира Кехмана. Бояков же покинул пост худрука, а впоследствии назвал свое увольнение «разводкой».

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бузова мхат лысенков
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