Актер Лысенков озвучил причину провала спектакля МХАТа с Ольгой Бузовой

Москва, 4 января. Актер Дмитрий Лысенков прокомментировал появление певицы и телеведущей Ольги Бузовой на сцене МХАТ имени Горького. Артист объяснил, почему постановка «Чудесный грузин» с участием исполнительницы в итоге провалилась.

По мнению Лысенкова, миллионы подписчиков Бузовой в Instagram изначально было невозможно заманить на спектакль с ее участием. Зато постановка с певицей повлияла на постоянных зрителей МХАТа, полагает актер.

«Они (подписчики Бузовой. — Прим. ФАН) в принципе не ходят в театр, поэтому кого мы пытались привлечь? Можно было отпугнуть только тех людей, которые в этот театр ходили», — озвучил причину провала спектакля артист в интервью «Вокруг ТВ».

Появление поющей ведущей на сцене МХАТа Лысенков считает странным ходом. Как отметил актер, от экс-худрука театра Эдуарда Боякова можно было ждать спектакля об Иосифе Сталине, но непонятно, зачем в постановку позвали именно Бузову. По мнению артиста, привлечение певицы не принесло МХАТу ничего особенного.

Напомним, спектакль «Чудесный грузин» исключили из репертуара театра после прихода в учреждение гендиректора Владимира Кехмана. Бояков же покинул пост худрука, а впоследствии назвал свое увольнение «разводкой».