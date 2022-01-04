Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 20:36
20:33
Весь мир
Полицейское управление Индианаполиса покрывало офицера, сбившего беременную женщину
20:32
Весь мир
Глава Суверенного совета Судана подтвердил продолжение диалога внутри страны
20:29
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Задорнова хранит наследство отца в качестве финансовой подушки безопасности
20:27
Общество
Ученые Городского университета Осаки создали назальный спрей для борьбы с деменцией
20:19
Общество
Массаж и сбалансированное питание помогут восстановиться после праздников
20:19
Общество
Бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев скончался на 65-м году жизни
20:16
Армия
Леонков: Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений с Западом
20:14
Политика
Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индии стратегическое партнерство
20:10
Наука
Изменение климата может привести к появлению ураганов в Нью-Йорке и Пекине уже в XXI веке
20:07
Весь мир
Чиновники прошлой администрации не войдут в состав нового правительства Афганистана
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава Uniper Маубах раскрыл причины роста цен на газ в Европе

Экономика
Глава Uniper Маубах раскрыл причины роста цен на газ в Европе
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 4 января. Глава международного энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах связал дефицит и подорожание газа в Европе с восстановлением мировой экономики после локдаунов, сообщает РИА Новости.

По мнению Маубаха, на газовый рынок в Европе повлиял глобальный экономический бум. Он обратил внимание, что американский СПГ идет в Китай, а не в ЕС. Голландия снижает производство сжиженного газа, поэтому газохранилища заполнены только наполовину.

Маубах отказался комментировать заявления о влиянии России на ситуацию на энергорынке.

«Я не хочу участвовать в политических спекуляция. Одно ясно: Россия за более чем 50 лет регулярно выполняла свои обязательства по поставкам. Россия — важнейший поставщик газа в Европе и будет еще более важным, потому что снижается местное производство газа», — заявил Маубах.

Что касается сроков окончания процедуры сертификации газопровода «Северный поток — 2», то по оценкам Маубаха, она должна завершиться к началу второй половины текущего года.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Глава Uniper Маубах раскрыл причины роста цен на газ в Европе
газ газопровод спг энергорынок коронавирус
Комментировать