Глава Uniper Маубах раскрыл причины роста цен на газ в Европе

Берлин, 4 января. Глава международного энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах связал дефицит и подорожание газа в Европе с восстановлением мировой экономики после локдаунов, сообщает РИА Новости.

По мнению Маубаха, на газовый рынок в Европе повлиял глобальный экономический бум. Он обратил внимание, что американский СПГ идет в Китай, а не в ЕС. Голландия снижает производство сжиженного газа, поэтому газохранилища заполнены только наполовину.

Маубах отказался комментировать заявления о влиянии России на ситуацию на энергорынке.

«Я не хочу участвовать в политических спекуляция. Одно ясно: Россия за более чем 50 лет регулярно выполняла свои обязательства по поставкам. Россия — важнейший поставщик газа в Европе и будет еще более важным, потому что снижается местное производство газа», — заявил Маубах.

Что касается сроков окончания процедуры сертификации газопровода «Северный поток — 2», то по оценкам Маубаха, она должна завершиться к началу второй половины текущего года.