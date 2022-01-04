Ученые MIT сообщили о планах использовать энергию Луны вместо топлива

Кембридж, 4 января. Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали летательный аппарат, который может использовать энергию Луны вместо топлива.

Исследователи поставили перед собой цель изучить лунную поверхность и взаимосвязь этого космического объекта с Землей. В результате группа инженеров отрасли разработала «летающую тарелку», способную передвигаться с использованием естественного электрического поля, создаваемого Луной.

Ожидается, что она сможет левитировать на высоких скоростях и передвигаться с высокой точностью. Аппарат все еще находится на стадии проектирования и прототипа, однако ученые планируют применить его для освоения космоса уже в ближайшем будущем.

Исследователи из Аризонского Университета обнаружили в глубинах Земли части другой планеты. Небесное тело, столкнувшееся с нашей планетой миллиарды лет назад, называется Тейя.