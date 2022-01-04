Авторы Soha указали на планы США разделить Россию и Китай

Ханой, 4 января. Необычная тактика может позволить США разделить Россию и Китай. Об этом пишет вьетнамское издание Soha.

Сегодня отношения Москвы и Пекина находятся на высоком уровне и продолжают развиваться. Такую сплоченность политологи связывают с общими интересами и несогласием с политикой Вашингтона, информирует "ПолитРоссия".

«США продолжают вести свою политику сдерживания, и это все больше сближает Москву и Пекин в желании обуздать влияние, а также доминирующую военную и финансовую гегемонию Америки. План двух стран обещает быть эффективным, если они будут координировать действия друг друга», — говорится в публикации.

Федеральное агентство новостей /

Американские власти с опаской относятся к дружбе России и Китая. Однако они понимают, что между Москвой и Пекином есть некоторые разногласия. Страны конкурируют за влияние в Центральной Азии, Арктике и Индии. Также российская и китайская армии не так совместимы, как войска стран НАТО.

«Идея, которую Америка может использовать, чтобы разделить Россию и Китай, состоит в выстраивании более мягких отношения с РФ, что поможет оторвать Москву от Пекина. Однако эта стратегия является новой и сейчас находится в зачаточной стадии, учитывая, что США не хотят отдавать экономическую и политическую инициативу российской стороне», — раскрыли тактику США вьетнамские журналисты.

Ранее МИД Китая заявил о важности сокращения ядерного потенциала России и США. Дипломаты посоветовали продолжить отказываться от такого вооружения ради мировой безопасности.