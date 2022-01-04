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Zivert устроилась бортпроводницей, чтобы сделать музыкальную карьеру в США

Шоу-бизнес
Zivert устроилась бортпроводницей, чтобы сделать музыкальную карьеру в США
instagram.com  /  @_zivert

Москва, 4 января. Певица Zivert поделилась воспоминаниями о работе стюардессой. Звезда поп-сцены призналась, что устроилась бортпроводницей, потому что хотела прославиться в США и построить там музыкальную карьеру.

Как пояснила знаменитость, работу в небе она выбрала не случайно. Zivert узнала, что у авиакомпании есть командировки за границу. Например, экипаж летал в США и оставался там на неделю, рассказала певица Дмитрию Диброву в эфире шоу «Кто хочет стать миллионером?».

«Я всегда очень любила зарубежную музыку и думала, что туда уеду. Пойду, где-нибудь спою на улице, меня кто-нибудь заметит, и я стану артисткой там», — призналась исполнительница хита Life.

Тогда поп-звезда не задумывалась о карьере на родине. Zivert казались романтичными истории, когда человек из маленького города переезжает в мегаполис и осуществляет свою мечту. Поскольку артистка изначально родом из Москвы, ей хотелось переехать в далекое, незнакомое место, чтобы обрести мотивацию и построить там все заново.

Впоследствии знаменитость все же вернулась в Соединенные Штаты. На тот момент она уже была успешной и состоявшейся исполнительницей.

«В США я снова попала через 12 лет с собственным туром в прошлом году», — подытожила Zivert.

Ранее певица оскорбила комика Павла Волю в эфире «Все против Comedy». Исполнительница переквалифицировалась в ведущую в новогоднем выпуске проекта.

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певица дибров Zivert
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