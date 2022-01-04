Yonhap: истребитель F-35A ВВС Кореи «сел на брюхо» во время тренировочного полета

Сеул, 4 января. Американский истребитель F-35A из состава Военно-воздушных сил Республики Корея совершил аварийную посадку во время тренировочного вылета. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Согласно данным источника издания, самолет совершил вынужденную посадку, выполняя учебный полет, из-за проблем в авионике. Истребитель уклонялся от радиолокатора и в итоге «сел на брюхо» на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Сосан, которая находится в 150 километрах от Сеула.

Дело в том, что в F-35A на мгновение как раз из-за недостатка электроники перестало работать шасси. Пилот F-35A остался невредимым — об этом заявили официальные лица Южной Кореи.

Ранее официальный представитель южнокорейского МИД Ли Чжон Чжу отметила, что Северная и Южная Корея должны найти возможности для улучшения двустороннего диалога.