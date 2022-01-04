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Минобороны РФ: активность кораблей ВМФ в Средиземном море значительно возрастет в 2022 году

Армия
Минобороны РФ: активность кораблей ВМФ в Средиземном море значительно возрастет в 2022 году
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Москва, 4 января. Интенсивность межфлотских переходов различных типов субмарин и надводных кораблей ВМФ РФ для выполнения задач в дальней морской зоне значительно возрастет в течение зимнего периода обучения 2022 года.

О существенном наращивании активности кораблей российского флота вдали от берегов РФ, включая акваторию Средиземного моря, заявили в пресс-службе Южного военного округа.

«В 2022 году межфлотские переходы боевых кораблей и судов обеспечения также станут привычной практикой и для Каспийской флотилии», — подчеркивается в опубликованном релизе.

Ранее сообщалось, что на Амурском судостроительном заводе идет работа над созданием сразу семи боевых кораблей для российского Тихоокеанского флота.

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