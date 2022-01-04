Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 20:35
20:33
Весь мир
Полицейское управление Индианаполиса покрывало офицера, сбившего беременную женщину
20:32
Весь мир
Глава Суверенного совета Судана подтвердил продолжение диалога внутри страны
20:29
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Задорнова хранит наследство отца в качестве финансовой подушки безопасности
20:27
Общество
Ученые Городского университета Осаки создали назальный спрей для борьбы с деменцией
20:19
Общество
Массаж и сбалансированное питание помогут восстановиться после праздников
20:19
Общество
Бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев скончался на 65-м году жизни
20:16
Армия
Леонков: Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений с Западом
20:14
Политика
Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индии стратегическое партнерство
20:10
Наука
Изменение климата может привести к появлению ураганов в Нью-Йорке и Пекине уже в XXI веке
20:07
Весь мир
Чиновники прошлой администрации не войдут в состав нового правительства Афганистана
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Генпрокуратура арестовала бывшего вице-премьера Ливии
Весь мир
Генпрокуратура арестовала бывшего вице-премьера Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 4 января. Бывший вице-премьер и министр внутренних дел Ливии Аль-Сиддик Абдель Карим арестован по приказу генерального прокурора Сиддика аль-Саура. Об этом пишет газета «Аль-Хадат».

Чиновник задержан по обвинению в «нанесении серьезного ущерба государственным деньгам» во время службы на своей прежней должности. В период с 14 ноября 2012 года по 29 августа 2014 года он выполнял обязанности первого заместителя главы кабмина.

Абдель Карим в ноябре подал документы в Высшую избирательную комиссию (ВИК) для регистрации в качестве кандидата в президенты.

«В своей речи он заявил, что хочет работать со всеми, кто готов обеспечить безопасность Ливии и извлечь выгоду из уроков прошлого и различных случаев, которые вызвали кризисы. Ливийский народ может быть объединен только современным государством, основанным на гражданстве и правах человека», — сказал чиновник.

Генпрокурор отметил, что в случае подтверждения вины бывшего вице-премьера в хищении бюджетных средств то его политическая карьера завершится.

Ранее министров культуры и образования арестовали по подозрению в коррупции. Они заключили госконтракты на ремонт помещений в министерстве и закупке книг для школьников, однако выделенные средства оказались похищены неизвестными.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Генпрокуратура арестовала бывшего вице-премьера Ливии
арест ливия прокуратура
Комментировать