Генпрокуратура арестовала бывшего вице-премьера Ливии

Триполи, 4 января. Бывший вице-премьер и министр внутренних дел Ливии Аль-Сиддик Абдель Карим арестован по приказу генерального прокурора Сиддика аль-Саура. Об этом пишет газета «Аль-Хадат».

Чиновник задержан по обвинению в «нанесении серьезного ущерба государственным деньгам» во время службы на своей прежней должности. В период с 14 ноября 2012 года по 29 августа 2014 года он выполнял обязанности первого заместителя главы кабмина.

Абдель Карим в ноябре подал документы в Высшую избирательную комиссию (ВИК) для регистрации в качестве кандидата в президенты.

«В своей речи он заявил, что хочет работать со всеми, кто готов обеспечить безопасность Ливии и извлечь выгоду из уроков прошлого и различных случаев, которые вызвали кризисы. Ливийский народ может быть объединен только современным государством, основанным на гражданстве и правах человека», — сказал чиновник.

Генпрокурор отметил, что в случае подтверждения вины бывшего вице-премьера в хищении бюджетных средств то его политическая карьера завершится.

Ранее министров культуры и образования арестовали по подозрению в коррупции. Они заключили госконтракты на ремонт помещений в министерстве и закупке книг для школьников, однако выделенные средства оказались похищены неизвестными.