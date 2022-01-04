Чиновники прошлой администрации не войдут в состав нового правительства Афганистана

Кабул, 4 января. Заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадар заявил о том, что чиновники из предыдущей администрации не войдут в состав правительства. Такую позицию контролирующего страну движения «Талибан»1 (запрещен в РФ) он объяснил коррумпированностью государственных служащих, находившихся у власти при экс-президенте Ашрафе Гани.

«Эти люди не могут быть с нами, потому что даже если мы примем хотя бы пятерых человек, они нанесут ущерб репутации кабинета министров. А мы не хотим, чтобы наше правительство было развалено такими людьми», — заявил Барадар, выступая перед афганскими СМИ.

Член исламистского движения рассказал, что ранее на переговорах в Дохе представители США называли конкретные имена деятелей, которых хотели бы видеть в составе нового афганского кабмина. Тем не менее это было еще до того, как талибы полностью взяли государство под свой контроль. Теперь же новая власть не намерена идти на компромиссы в вопросах внутренней политики.

Барадар отметил, что сейчас Кабул уже выполнил предварительные условия, достаточные, по его мнению, для международного признания сформированного правительства. Вице-премьер подчеркнул, что дальнейшее продолжение бойкота Афганистана неминуемо приведет к расширению экономического кризиса в стране, который может затронуть и соседние государства.

Отвечая на вопросы о предоставлении женщинам права на учебу в школах и институтах, талибский представитель отметил, что доступ к образованию — неотъемлемое право каждого человека. При этом он добавил, что экономические и моральные вопросы для властей сейчас имеют больший приоритет, чем открытие университетов.

«Сектор образования нуждается в сильной экономике, когда финансовые проблемы будут решены, мы предоставим доступ к образовательным учреждениям всем, кто хочет продолжить обучение», — сказал чиновник.

#Mullah_Abdul_Ghani_Baradar | IEA is not in the position of a group, but in the position of a system that includes all ethnic groups. For those who have committed corruption, murder and theft in the previous system, there is no place in the IEA for them. full video ???? pic.twitter.com/FM4FdYim63 — RTA World (@rtaworld) January 4, 2022

Соблюдение прав человека, отсутствие притеснений в отношении женщин и создание инклюзивного правительства, представляющего интересы всех слоев населения Афганистана, входят в число обязательных условий, которые эксперты связывают с признанием власти «Талибана» в Афганистане.

Однако, вопреки обещаниям, сформированный прошлой осенью кабмин полностью состоит из членов радикального движения. Талибы оправдывают этот шаг временным статусом всех назначенных министров — переходное правительство необходимо для быстрого переустройства страны и вывода ее из кризиса, спровоцированного неожиданной сменой руководства.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.