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Чиновники прошлой администрации не войдут в состав нового правительства Афганистана
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Чиновники прошлой администрации не войдут в состав нового правительства Афганистана

  /   Обновлено: 04 января 2022 20:20
Весь мир
Чиновники прошлой администрации не войдут в состав нового правительства Афганистана
ТАСС  /  Alexander Zemlianichenko / AP

Кабул, 4 января. Заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадар заявил о том, что чиновники из предыдущей администрации не войдут в состав правительства. Такую позицию контролирующего страну движения «Талибан»1 (запрещен в РФ) он объяснил коррумпированностью государственных служащих, находившихся у власти при экс-президенте Ашрафе Гани.

«Эти люди не могут быть с нами, потому что даже если мы примем хотя бы пятерых человек, они нанесут ущерб репутации кабинета министров. А мы не хотим, чтобы наше правительство было развалено такими людьми», — заявил Барадар, выступая перед афганскими СМИ.

Член исламистского движения рассказал, что ранее на переговорах в Дохе представители США называли конкретные имена деятелей, которых хотели бы видеть в составе нового афганского кабмина. Тем не менее это было еще до того, как талибы полностью взяли государство под свой контроль. Теперь же новая власть не намерена идти на компромиссы в вопросах внутренней политики.

Барадар отметил, что сейчас Кабул уже выполнил предварительные условия, достаточные, по его мнению, для международного признания сформированного правительства. Вице-премьер подчеркнул, что дальнейшее продолжение бойкота Афганистана неминуемо приведет к расширению экономического кризиса в стране, который может затронуть и соседние государства.

Отвечая на вопросы о предоставлении женщинам права на учебу в школах и институтах, талибский представитель отметил, что доступ к образованию — неотъемлемое право каждого человека. При этом он добавил, что экономические и моральные вопросы для властей сейчас имеют больший приоритет, чем открытие университетов.

«Сектор образования нуждается в сильной экономике, когда финансовые проблемы будут решены, мы предоставим доступ к образовательным учреждениям всем, кто хочет продолжить обучение», — сказал чиновник.

Соблюдение прав человека, отсутствие притеснений в отношении женщин и создание инклюзивного правительства, представляющего интересы всех слоев населения Афганистана, входят в число обязательных условий, которые эксперты связывают с признанием власти «Талибана» в Афганистане.

Однако, вопреки обещаниям, сформированный прошлой осенью кабмин полностью состоит из членов радикального движения. Талибы оправдывают этот шаг временным статусом всех назначенных министров — переходное правительство необходимо для быстрого переустройства страны и вывода ее из кризиса, спровоцированного неожиданной сменой руководства.

«Талибан» не включит чиновников из предыдущей администрации в состав нового правительства
Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / Чиновники прошлой администрации не войдут в состав нового правительства Афганистана
афганистан правительство талибан
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