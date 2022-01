Сотни машин оказались в ловушке из-за сильного снегопада на востоке США

Вашингтон, 4 января. Десятки водителей были вынуждены провести ночь в своих автомобилях, застрявших на шоссе 95 после того, как на штат Вирджиния обрушился мощный снегопад.

Министерство транспорта Вирджинии сообщает, что движение по автостраде в обоих направлениях было перекрыто недалеко от Фредриксбурга, примерно в 89 км к югу от Вашингтона.

FOX 5 spoke with Marcel, a driver who has been stuck on Interstate 95 in Virginia overnight following Monday's snowstorm.



DETAILS: https://t.co/OZ7Fr73bZB pic.twitter.com/6FBsJPwiPt — FOX 5 DC (@fox5dc) January 4, 2022

????#BREAKING: Thousands of drivers are Stranded since yesterday



???? #Virginia | #VA



Thousands of motorists are stranded on I-95 in Virginia for 15+ hours after a crash brought traffic to a halt from yesterday heavy snow storm. The national Guard are on standby to help drivers pic.twitter.com/lKXsWJzjup — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 4, 2022

Drivers Stranded Some For 24 Hours Now on I-95 in Virginia After Snowstorm pic.twitter.com/7Mj2Odc3ah — HODL Jones (@dangjones) January 4, 2022

По сообщению официальных лиц, шоссе было перекрыто после сильного снегопада, который обрушился на Юго-восток и Атлантическое побережье США. В некоторых районах выпало более 30 см снега, что привело к многочисленным авариям, сообщают местные СМИ.

Губернатор Ральф Нортэм сообщил, что сотрудники коммунальных служб работали всю ночь, чтобы расчистить снег, убрать поваленные деревья и освободить транспортные средства, попавшие в снежную ловушку.

«Наши экипажи активно работают над тем, чтобы вывести всех с шоссе 95. В настоящее время разрабатываются планы по направлению транспортных средств к близлежащим развязкам, где они могут получить доступ к альтернативным маршрутам», — говорится в сообщении министерства транспорта штата в Twitter.

Среди застрявших на трассе оказался и сенатор от штата Вирджиния Тим Кейн, который, как и многие другие водители, был вынужден провести ночь в автомобиле в условиях минусовых температур.

U.S. Senator Tim Kaine of Virginia among the hundreds of drivers stranded on I-95 in Virginia after Monday's big snowstorm: https://t.co/fsB4ivQSok pic.twitter.com/EuNDmPXEVm — Andrew Tavani (@andrewtavani) January 4, 2022

«Я начал свою обычную 2-часовую поездку в Вашингтон вчера в час дня. 19 часов спустя я все еще не рядом с Капитолием», — написал он в Twitter.

I started my normal 2 hour drive to DC at 1pm yesterday. 19 hours later, I’m still not near the Capitol. My office is in touch with @VaDOT to see how we can help other Virginians in this situation. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/Sz1b1hZJZ5 — Tim Kaine (@timkaine) January 4, 2022

Снежный шторм, который пришел на восточное побережье Соединенных Штатов, привел к гибели пяти человек, в том числе — двоих несовершеннолетних. Сотни домов остались без электричества.

Global Look Press / Preston Ehrler / Keystone Press Agency

Сообщается, что из-за бури президент Джо Байден по возвращении в Вашингтон с рождественских каникул, проведенных в штате Делавэр, на протяжении получаса не мог выйти из самолета.