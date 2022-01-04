Аналитик Погребинский: «Зеленский не способен вывести Украину на путь разумного развития»

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Украинские аналитики подводят итоги политического года, в том числе для власти страны. По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, 2021-й стал провальным для правящего режима, в первую очередь для президента Владимира Зеленского, который признан «разочарованием года».

Согласно исследованию, проведенному в конце декабря Центром Разумкова и фондом «Демократические инициативы», число украинцев, разочаровавшихся в лидере страны, за год увеличилось на 17% — до 45%. Это катастрофические цифры, иллюстрирующие, как популярность, а вместе с ней и власть, уходят из рук актера-политика. Кстати, Зеленский уже второй год подряд возглавляет рейтинг «Разочарование года».

В самом обрушении популярности украинского лидера, конечно, нет ничего удивительного. За 2,5 года его правления украинцы, искренне верившие в изменение своей страны к лучшему, не получили ничего. Цены в магазинах все так и растут, тарифы за коммунальные услуги пробили все мыслимые потолки, реальная безработица велика как никогда, а на улицах городов все больше людей, просящих милостыню. При этом у страны фактически нет собственной внешней политики — почти все вопросы решаются на Западе.

Однако сам Владимир Зеленский, похоже, смотрит на положение в государстве с оптимизмом — это лишний раз подтвердилось в его новогоднем обращении к нации. Однако бодрые здравицы от главы государства вызывают у рядовых украинцев лишь глухое раздражение. Периодически оно выплескивается на улицы — так, в преддверие Нового года в Киеве прошли акции, участники которых призвали Зеленского уйти в отставку.

По мнению главы Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, сегодня Владимир Зеленский окончательно вышел из образа человека не из элитно-политической тусовки. А ведь именно за такого кандидата проголосовали миллионы.

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«Сейчас он — часть той самой тусовки, а простые люди, которые всячески поддерживали Зеленского, теперь стали для него врагами. Время, когда ему доверяли как человеку некоррумпированному, прошло. Украинцы уже знают, что у президента есть офшорные счета, с которых он не платил налоги. Значит, он — уже часть той самой коррумпированной элиты. При этом у него в команде есть люди, которых нельзя на пушечный выстрел подпускать к власти, — отметил Погребинский. — Один из таких даже получил должность замминистра МВД. Это значит, что Зеленский — такой же, а, может, в чем-то и хуже, чем предыдущий президент [Петр] Порошенко».

Еще один важный момент, по мнению эксперта, — это неправильная стратегия Банковой. Если бы Зеленский не выбрал в качестве своего главного врага лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, то сегодня ситуация была бы для него не столь плачевной.

«Сегодня он фактически стал заложником «партии войны». Да, Медведчук вряд ли стал бы соратником действующей власти, но он точно бы не встал и на сторону Порошенко, [Арсения] Яценюка и т. д. В этом случае Банковая еще могла бы как-то маневрировать, но сейчас у режима осталась одна опора — американское посольство. Очень тяжело руководить государством, когда больше не на что опереться, кроме посольства США, ведь среди простых людей искать опору уже безнадежно, — отметил Погребинский. — Кроме того, на политическом горизонте появилась фигура, которую президент создал сам, — экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. Правда, он не представляет серьезной оппонирующей силы. Ведь Разумков — часть той команды политиков, которая для определения своей позиции ходит в посольство США и корректирует ее так, чтоб эта позиция там нравилась».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Погребинский отметил, что правящей команде почти нереально вывести Украину из того тупика, в который они ее загнали.

«Если, не дай бог, власть вдруг получат люди вроде Яценюка, [Арсена] Авакова и Порошенко, то тогда стране — финиш. А я лично не хочу никуда уезжать, это моя страна, Киев — мой город, в котором жил и работал мой прапрадед!» — заявил политолог.

Погребинский признался, он надеется, что Зеленский не будет находиться в президентском кресле до конца своего срока.

«Я не верю, что он уйдет по своей воле — так, чтобы не уходить с позором, с последующим уголовным преследованием. Но я вполне допускаю, что его вынудят уйти. Вынудить его может только посольство США — там ему могут объяснить, что они ему гарантируют безопасность, что он не может дальше руководить, поскольку есть целый ряд проблем, которые он ликвидировать не в состоянии. То есть США могут сделать ему такое предложение, от которого он не сможет отказаться», — уверен политический аналитик.

По его мнению, сегодня Украина подошла к такой точке, когда проблема кризиса на востоке страны решается в диалоге между Вашингтоном и Москвой.

«Великие державы хотели бы найти какую-то компромиссную середину в отношениях и снять нынешнюю напряженность. Верхний порог гарантий безопасности РФ, в частности, включает и то, что должно происходить с Украиной. Если Москва и Вашингтон договорятся, то затем они подключат Зеленского и скажут ему, как именно они это видят. Он должен подумать и сказать, что он не может этого сделать, потому что он действительно не может ничего сделать. Он не может сказать, мол, мы будем договариваться с Донбассом и выполнять политическую часть Минских соглашений, то есть имплементируем «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство, проведем переговоры с Донбассом по закону о выборах, проголосуем за амнистию и т. д. Это все то, что не противоречит интересам Вашингтона, и то, чего добиваются Москва и Донбасс. Но я лично не верю, что он может это сделать», — считает Михаил Погребинский.

Prt Scr youtube.com / 112 Украина

Эксперт отметил, что во главе государства должен быть такой человек, который может объяснить свои действия народу.

«Проблема в том, что Зеленский не может ничего объяснить людям. Это должен быть достаточно толковый человек, который объяснил бы: «Если мы не пойдем по этому пути, то тогда будет гораздо хуже для Украины». И после этого объяснения, даже с этим составом ВР, проголосовать за те вещи, за которые нужно проголосовать. Зеленский этого сделать не может: и в Москве, и Вашингтоне это хорошо знают, — подчеркнул Погребинский. — Поэтому я допускаю: если США и Россия договорятся, то Зеленский уйдет раньше. А на его месте окажется тот человек, который должен все эти вещи сделать. Он должен будет сказать: «Не я подписывал Минские соглашения, но мы должны прекратить войну, вернуть большой части населения веру в то, что они живут на родной земле». Ведь большая часть населения Украины, не менее 30%, считает, что они вообще потеряли родину».

По словам аналитика, когда свои порядки в Киеве наводят люди, приехавшие с Галичины, то граждане, говорящие на русском языке, не ощущают, что они живут в своей стране, им некомфортно.

«Давайте возвращать веру этих людей в то, что наше государство — для всех, в том числе и русскоязычных. Давайте отстаивать независимость нашего государства. Нужно сделать так, чтобы в наших спецслужбах не было «смотрящих» от США и НАТО. У нас самих хватает толковых людей. Главное для Украины — получить гарантии того, что Донбасс будет частью Украины и мы будем жить в одной стране. Главное — сохранить страну для абсолютного большинства людей, чтобы они ощущали, что это их родина. Но президент Зеленский сделать такое никак не может. Он мог все это сказать и начать делать в первый месяц после прихода к власти. Сегодня уже поздно», — заявил эксперт.

Говоря о том, какие советы могли бы дать властям Украины в Киевском центре политических исследований и конфликтологии, чтобы жизнь в стране улучшилась, аналитик отметил, что нынешняя власть не сможет реализовать все идеи.

«Если бы мы с командой написали прекрасный план и президент Украины взял бы его на реализацию, то кто бы это делал? У нас во власти нет качественного человеческого материала. Если это поручить [Андрею] Ермаку, то он будет прежде всего думать о себе и о своих интересах, а не о том, как вырулить страну на дорогу разумного развития. Нужна какая-то двухсторонняя опека, американо-российская. Американцы могут принудить действовать и власть, и оппозицию так, как будет решено между двумя державами — США и РФ, — указал аналитик. — И тогда надо поставить конкретные задачи. Во-первых, это задачи, связанные с изменением законов. Невозможно выполнить Минские соглашения, не меняя законодательства. Невозможно остановить абсурдную систему распродажи земли, если не изменить законодательство. Этот парламент проголосует за все, о чем ему скажут, и, может быть, этот вопрос легче решить с этой Радой, чем с новоизбранной. Мы живем на Украине в такое время, когда самые обычные прагматичные решения кажутся фантастичными. Но я бы предложил власти немедленно бежать и договариваться с «Газпромом» о прямых поставках газа, привлечь к этому Виктора Медведчука, чтобы он попросил своих знакомых в «Газпроме», чтобы нам ничего не задерживали. Кроме того, нужно немедленно отменить блокаду Донбасса и закупать более дешевый антрацит именно там».

Также аналитик озвучил свое видение идеального будущего для Украины, которое возможно, если она откажется от нынешних политических устремлений.