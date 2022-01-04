Банги, 4 января. Правительство Центральноафриканской Республики демонстрирует успехи практически по всем направлениям. Однако особенно отличились поддерживаемые российскими инструкторами силы обороны и безопасности, заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

«Наша армия (FACA) справляется со всеми возникающими вызовами, даже несмотря на продолжающееся оружейное эмбарго, введенное Совбезом ООН. За ее подготовку стоит поблагодарить наших союзников, которые пришли на помощь в самый трудный час. Тем не менее нельзя отрицать заслуг и глав различных министерств и ведомств, которые также не щадили себя, предпринимая все возможное для скорейшего восстановления государственных институтов», — подчеркнул глава республики.

Президент Туадера добавил, что 2022 год также будет сложным, потому что работа по восстановлению страны продолжится. Однако, по его мнению, будет чуть легче, так как теперь население находится под защитой сильной армии и профессиональной полиции. Их подготовкой занимаются российские инструкторы, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

«Мы все помним, как в начале прошлого года подконтрольные Франсуа Бозизе боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) попытались захватить власть, но свой план они так и не смогли воплотить в жизнь. Помогли русские, которые дали надежду народу на спокойную и счастливую жизнь. И сегодня мы должны работать над тем, чтобы сохранить и закрепить свои успехи в деле государственного строительства. Мы направим усилия на создание рабочих мест и поддержку неблагополучных слоев населения, вложим деньги в развитие медицины и образования. Наша страна постепенно выходит из кризиса», — заключил лидер нации.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поздравил население с праздниками и обозначил планы правительства на следующий год.