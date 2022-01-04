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Sohu: российская АПЛ «Белгород» может отправить на дно все американские авианосцы

Армия
Sohu: российская АПЛ «Белгород» может отправить на дно все американские авианосцы
Prt Scr youtube.com  /  Минобороны России

Пекин, 4 января. Власти США и руководство Пентагона испытывают панический ужас перед российской атомной субмариной «Белгород» и ее уникальным вооружением – ядерными торпедами «Посейдон», полагают аналитики китайского Sohu.

Атомную субмарину специального назначения ВМФ РФ «Белгород» авторы Sohu называют «подводным гигантом» и «грозой авианосного флота США». Пересказ публикации представлен «ПолитРоссией».

АПЛ «Белгород» вызывает у США гораздо больше страха, чем межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» и «Ярс». Главным, мощным и абсолютно неуязвимым вооружением подложки стали торпеды, способные отправить на дно все авианосцы ВМС США, уверены эксперты из Китая.

«Дальность хода субмарины — 10 тысяч километров. Из вооружения она имеет не только обычные тяжелые торпеды, противолодочные и противокорабельные ракеты, но также может нести шесть ядерных торпед "Посейдон"», — объяснили авторы публикации.

По их словам, АПЛ «Белгород» при помощи «Посейдонов» может нанести сокрушительный удар по американским авианосцам с безопасного расстояния и тем самым оставить беспомощными все Военно-морские силы США. Ранее аналитики издания NI рассказали, какие российские подлодки станут «головной болью» Запада в среднесрочной перспективе.

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