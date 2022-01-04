Журналисты ЦАР научат жителей республики выявлять дезинформацию в СМИ

Банги, 4 января. Объединение журналистов Центральноафриканской Республики (CJCLD) запустило программу по борьбе с дезинформацией в СМИ и социальных сетях. Инициатива поможет гражданам страны научиться разбираться в работе современной прессы, сообщает Ndjoni Sango.

«Всевозможные слухи, клевета и фейки — явления, которые в силу развития технологий, получили значительное распространение. Они могут представлять серьезную опасность, так как способны негативно влиять на безопасность населения. И чтобы научиться противостоять вбросам, группа журналистов создала механизмы, позволяющие справиться с негативными явлениями», — пишут сотрудники издания.

Координатор CJCLD Жан Сен-Клер Мака Гбоссокото уверен, что только осведомленность населения, умение проверять факты и критически относиться к появляющимся в западных СМИ материалам, позволит бороться с дезинформацией.

«Многие ошибочно считают, что фейки распространяются только через социальные сети и видеохостинги. Однако после тщательного изучения глобальной сети, мы пришли к выводу, что потоки лжи и клеветы льются в том числе через солидные издания. Вот почему мы выбрали Центральный рынок, который является одним из мест крупнейшего скопления людей и начали проводить просветительскую работу. Таким образом мы охватили максимальную аудиторию», — объяснил он.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Члены сообщества CJCLD выпустили специальные брошюры, в которых рассказывается, как проверять данные, какие источники заслуживают уважения, на что стоит обращать внимание при чтении новостных сводок.

«Это лишь первое издание, оно выпущено на фоне значительного роста публикаций недостоверных новостей странами Запада», — заключил Гбоссокото.

В ноябре ФАН сообщал, что центральноафриканцы из общины фулани осудили СМИ за вбросы об их сотрудничестве с боевиками.