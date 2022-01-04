Apple ведет переговоры о покупке прав на фильм о гонках с Брэдом Питтом

Лос-Анджелес, 4 января. Американская корпорация Apple приблизилась к завершению сделки о приобретении прав на новый фильм режиссера Джозефа Косински. Речь идет о ленте, посвященной гонкам, в которой сыграет Брэд Питт.

Источники сообщают, что Apple заплатит за кинокартину от 130 до 140 миллионов долларов, пишет Deadline. «Яблочная» корпорация конкурировала за проект со студиями Paramount, MGM, Sony, Disney и Universal, а также стриминговыми сервисам Netflix и Amazon.

В центре сюжета фильма Косински окажется опытный гонщик в исполнении Питта, завершивший карьеру и переквалифицировавшийся в наставника новичка. Герой может снова ощутить момент славы, став членом команды своего ученика на соревнованиях. В случае успешного завершения сделки лента должна выйти на Apple TV+.

Стриминговый сервис корпорации из Купертино вскоре выпустит фильм «Трагедия Макбета» с Дензелом Вашингтоном. Премьера намечена на 14 января.