Индия и Россия договорились о сотрудничестве в Центральной Азии

Китай строит мост через пограничное озеро Пангонг; Индия и Россия обменялись «неофициальным документом» о взаимодействии в Центральной Азии; Франция поддержит заявку на экспорт танков нового поколения в Индию; начал работу первый индийский индекс криптовалют под названием IC15; полиция Нью-Дели арестовала подозреваемых в создании очередного сайта с мусульманскими женщинами на продажу; более половины новых случаев заболеваний COVID-19 в крупных городах Индии — это штамм «Омикрон» — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Китай строит мост через озеро Пангонг на индийской границе

В честь Нового года Нью-Дели опубликовал снимки, на которых военнослужащие Китая и Индии обмениваются сладостями и поздравлениями на Линии фактического контроля. Государственные СМИ КНР по этому случаю поделились двумя видеороликами. На одном из них войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) тренируются на Тибетском нагорье. На другом — солдаты в долине Галван, «недалеко от границы с Индией», стоят под нарисованными на скале иероглифами «никогда не уступай ни дюйма земли».

За этими видеозаписями последовало появление спутниковых снимков, на которых показан мост, соединяющий северный и южный берег озера Пангонг. Переправа почти завершена. Она охватывает узкий участок озера протяженностью 134 км и позволит НОАК быстро перемещать как войска, так и тяжелую технику. Индия также развивает инфраструктуру на своей стороне спорной границы — например, дорога Чисумле-Демчок на перевале Умлинг, расположенная на высоте более 5700 метров, позволит быстро перебрасывать войска на ряд стратегических позиций. Несколько дней спустя индийская армия повторила инсталляцию с флагом на своей стороне границы в долине Галван.

Indian Army unfurls national flag in Galwan valley on New Year



???? - ANI pic.twitter.com/eoNpNGVUR7 — The Times Of India (@timesofindia) January 4, 2022

Столкновения между индийскими и китайскими войсками в Ладакхе начались в мае 2020 года. После разъединения передовых отрядов на берегах озера Пангонг и в Гогре в прошлом году стороны не смогли добиться прогресса в деэскалации в других районах трения. Отставной генерал-майор Ашок Кумар, приглашенный научный сотрудник индийского Центра исследований сухопутных войн, отметил, что сочетание недавно принятого закона о границах Китая и ускоренного строительства инфраструктуры и «сяокун», или модельных деревень вдоль и внутри проблемных регионов, создало «условия для милитаризованного решения пограничного вопроса».

«Откровенно говоря, политический истеблишмент Китая предпочитает выигрывать битвы, не сражаясь в реальном смысле этого слова. Он мобилизует общественное мнение, в том числе в противостоящей стране, и прибегает к психологическим атакам, чтобы подчеркнуть свои сильные стороны и победить противника», — сказал он.

Более чем через 20 месяцев военного противостояния Китай поддерживает присутствие около 60 тыс. военнослужащих напротив индийской территории в Ладакхе и продолжает наращивать инфраструктуру, чтобы ускорить продвижение войск к Линии фактического контроля.

China is building a bridge near Khurnak Fort, one of the narrowest points of 134-km-long Pangong Lake.

China occupied the area around Khurnak Fort in 1958. In 1962 war, China expanded its control to the Sirijap Complex, further west of the Khurnak Fort https://t.co/WvR3p6zSR1 — Prasanna Viswanathan (@prasannavishy) January 4, 2022

Индийская армия усилила ладакхский театр военных действий силами подразделения по борьбе с терроризмом «Раштрия». Индия держит все горные перевалы открытыми для переброски войск, если они потребуются в какой-либо из точек соприкосновения. Обе стороны размещают большое количество беспилотных летательных аппаратов наблюдения над буферными зонами, чтобы следить за передвижением войск.

Индия и Россия обменялись «неофициальным документом» о взаимодействии в Центральной Азии

Индия и Россия обменялись «неофициальным документом» о том, как расширить взаимодействие в Центральной Азии, в которую входят пять стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Москва пользуется большим влиянием в этих государствах, некогда входивших в состав Советского Союза. «Неофициальный документ» или «белая книга» — это, по сути, меморандум, который не имеет правительственной печати, но призван подчеркнуть главные особенности дискуссий. В нем указано несколько приоритетных областей сотрудничества, одной из которых является оборона. Индия стремится стать поставщиком оружия в этой части мира. Страны Центральной Азии используют российское военное оборудование, и индийские заводы могли бы поставлять им запчасти.

Обмен неофициальными документами произошел на фоне того, что Москва предложила увеличить вовлеченность Индии на Дальнем Востоке, где Нью-Дели становится предпочтительным партнером, особенно с точки зрения индийской рабочей силы. Этот район граничит с Китаем и богат ресурсами. Сейчас разрабатываются планы по соединению Владивостока с Ченнаи, что стало ключевым итогом визита премьер-министра Моди в 2018 году на ежегодный саммит Индия — Россия.

Russia and India exchanged a white paper on ways to step up their defence cooperation in Central Asia, including recommendations on how both countries can jointly manufacture defence equipment in Central Asian states. https://t.co/kdL97tjSqu — Danil Bochkov / 博奇科夫 (@danil_bochkov_) December 31, 2021

После захвата Кабула движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) Индия активизировала свои отношения с Центральной Азией, с которой ее соединяют давние цивилизационные связи. Индия пригласила всех лидеров пяти стран региона на День Республики в январе 2022 года. Ранее в декабре 2020 года в Нью-Дели состоялась третья встреча министров иностранных дел всех шести государств. Основное внимание было уделено Афганистану, кризису COVID-19 и логистическим связям.

Франция поддержит заявку на экспорт танков следующего поколения в Индию

В июне 2020 года 12 компаний, поставляющих боевые танки, получили запросы на информацию от правительства Индии. Они касались поставки около 1770 новых танков в рамках программы, получившей название «Боевая машина, готовая к будущему». Среди этих компаний была французская Nexter и ее танк Leclerc.

Индийское правительство более десяти лет разрабатывало проект, предусматривающий замену танкового парка Т-72, которые служат еще с советской эпохи. Первые новые боевые машины должны поступить на вооружение к 2030 году и будут обладать расширенными сетевыми возможностями для связи как с сухопутными, так и с воздушными силами. Стоимость контракта ранее оценивалась примерно в пять миллиардов долларов.

На прошлой неделе правительство Франции проинформировало Национальное собрание — нижнюю палату парламента страны о том, что оно поддержит промышленное предложение Nexter для Нью-Дели. Проект предполагает производство выбранного танка в Индии вместе с локальным «стратегическим партнером». Таким образом, перед правительством Нарендры Моди встанет не только сугубо военный, но и стратегический выбор — французские Leclerc или российские «Армата».

Global Look Press / twitter.com / Julien Mattia/Keystone Press Agency — Matti Matikainen/Newspix24 — Muhammad Manan/Keystone Press Agency — @NewsNwi

Глобальный индекс криптовалют в Индии

Криптографическое приложение CryptoWire заявило, что запускает первый в Индии индекс криптовалют под названием IC15.

IC15 — это основанный на правилах индекс рыночной капитализации, который отслеживает и измеряет показатели 15 наиболее широко торгуемых ликвидных криптовалют. Разработчики утверждают, что этот инструмент отражает более 80% движения рынка и, таким образом, является фундаментальным средством отслеживания и оценки активов.

Поддерживать, контролировать и администрировать IC15 будет комитет специальный CryptoWire, состоящий из экспертов предметной области, отраслевых практиков и академиков. Базовое значение индекса установлено на уровне 10 000, а базовая дата — 1 апреля 2018 года.

Среди токенов самый высокий вес — 51,57 — имеет Bitcoin, в то время как Ethereum находится на отметке 25,79. За исключением монеты Binance (вес 5,03), ни один другой альткоин не имеет веса более пяти единиц. Он не включает в себя монеты стаблкоин, такие как Tether и USDT.

IC15 был разработан с целью понимания майнинга криптовалют, ориентира для управляющих фондами, диверсификации портфеля и ориентира и зеркала базового рынка среди прочего, говорится в сообщении компании.

В компании заявили, что IC15 был разработан с целью проникновения в суть крипто-майнинга, как ориентир для управляющих фондами, заинтересованными в диверсификации портфеля. Среди прочего индекс может стать ориентиром и зеркалом базового рынка криптовалют.

«С запуском индекса IC15 мы намерены завершить круг знаний для всей экосистемы криптовалют и блокчейна», — сказал Джигиш Сонагара, доктор медицинских наук и генеральный директор CryptoWire.

CryptoWire has just launched India’s first crypto index 'IC15' which includes #Litecoin



Designed as a benchmark for fund managers, portfolio diversification and a mirror of the underlying #crypto market.https://t.co/pJr7srjdud #India #Investing — Litecoin (@litecoin) January 3, 2022

В Индии появилось приложение с мусульманскими женщинами на продажу

В июле 2021 года в Индии впервые появилось приложение и веб-сайт под названием Sulli Deals с фотографиями около 90 мусульманских женщин «на продажу».

Через несколько дней после инцидента полиция начала расследование и направила уведомление на GitHub, где размещался веб-сайт, с просьбой предоставить подробную информацию о лицах, разместивших объявление.

Однако никто так и не был арестован. На прошлой неделе аналогичную услугу предложил веб-сайт и приложение под названием Bulli Bai. Полиция Нью-Дели возбудила уголовное дело в соответствии с разделом 509 — «слово, жест или действие, направленные на оскорбление достоинства женщины». Уже арестованы первые подозреваемые.

Министр информационных технологий Ашвини Вайшнау заявил, что приложение заблокировано сайтом GitHub, где оно было изначально размещено, а полиция и Группа реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации — агентство при министерстве информационных технологий, занимающееся кибербезопасностью, — изучают этот вопрос. GitHub, штаб-квартира которого находится в Сан-Диего, США, пока что не дал официальных комментариев.

Лидер региональной индийской партии «Шив Сена» Приянка Чатурведи написала в твиттере, что «неоднократно просила министра информационных технологий Ашвини Вайшнау принять решительные меры против такого безудержного женоненавистничества и преследования женщин в общинах. Позор, что подобные ситуации по-прежнему игнорируются».

Этот случай вызвал широкий резонанс в Индии, затронув одни из самых болезненных вопросов общественного дискурса — религиозная нетерпимость и права и положение женщин.

В Индии началась третья волна пандемии

«В крупных городах Индии на штамм «Омикрон» приходится более 50% новых случаев заражения. Массовый рост заболеваемости за последнюю неделю свидетельствует о третьей волне пандемии», — заявил доктор Н.К. Арора, председатель рабочей группы по COVID-19.

Он сказал, что более 80% жителей страны были инфицированы вирусом естественным путем, около 90% взрослых получили по крайней мере одну дозу вакцины и свыше 65% полностью привиты.

«Если мы посмотрим на поведение штамма «Омикрон» в Южной Африке, то увидим, что волна заболеваемости быстро возросла, но уже через две недели начала снижаться. Большинство случаев были либо бессимптомными, либо протекали в легкой форме. Все эти факторы указывают на то, что волна штамма «Омикрон» в Южной Африке может вскоре утихнуть», — сказал врач.

Между Южной Африкой и Индией есть некоторые эпидемиологические сходства. Естественный уровень инфицирования в обеих странах очень высок, отметил Арора. При этом он добавил, что показатели иммунизации в Индии в несколько раз выше.

«В связи с этим мы можем увидеть несколько похожую картину в Индии в том, что касается третьей волны. Глядя на поведение инфекции Covid-19 за последние семь–десять дней в Индии, я чувствую, что очень скоро мы можем столкнуться с пиком третьей волны», — подчеркнул он.

Наибольшее количество случаев заболевания штаммом «Омикрон» зарегистрировано в штатах Махараштра, Дели, Керала, Раджастан, Гуджарат и Тамилнад.

1 Организация запрещена на территории РФ.