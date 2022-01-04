Киану Ривз может сыграть в сериале «Дьявол в белом городе», который продюсирует Скорсезе

Лос-Анджелес, 4 января. Звезда кинофраншиз «Матрица» и «Джон Уик» Киану Ривз может сняться в новом сериале «Дьявол в белом городе». Проект продюсируют режиссер Мартин Скорсезе и актер Леонардо Ди Каприо.

Сериал станет экранизацией книги Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе». Если Ривз получит роль в проекте, это станет его первой заметной работой в американском сериале, передает Deadline.

В центре сюжета экранизации, как и в книге, должны оказаться архитектор Дэниел Хадсон Бернем и медик Генри Холмс, который является серийным убийцей. Действие литературного произведения разворачивается в 1890-е годы.

Ди Каприо купил права на экранизацию книги Ларсона еще в 2010 году. Ожидается, что он сыграет в сериале Генри Холмса. Экранизацию «Дьявола в белом городе» выпустят на платформе Hulu, пишет RT.

Ранее стало известно, что Киану Ривз отдал большую часть своего гонорара за первую «Матрицу» на благотворительность. Актер направил эти деньги в фонд борьбы с лейкемией.