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Глава Ava Labs спрогнозировал новый максимум капитализации криптовалют

  /   Обновлено: 04 января 2022 19:02
Экономика
Глава Ava Labs спрогнозировал новый максимум капитализации криптовалют
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 4 января. Глава Ava Labs Джон Ву спрогнозировал капитализацию крипторынка на уровне 5 трлн долларов, сообщает РБК.

По состоянию на 4 января, капитализация рынка криптовалют составила 2,34 трлн долларов. Ву считает, что потенциал цифровых активов поможет удвоить рыночную оценку криптовалют в ближайший год.

Джон Ву утверждает, что после роста капитализации крипторынка биткоин упадет ниже 30%, утратив господство. По его оценкам, при уровне капитализации в 5 трлн долларов, стоимость биткоина превысит 75 тысяч долларов.

Осенью прошлого года капитализация рынка цифровых активов составила 3 трлн долларов.

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криптовалюта биткоин Цифровые активы рыночная оценка
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