Глава Ava Labs спрогнозировал новый максимум капитализации криптовалют

Вашингтон, 4 января. Глава Ava Labs Джон Ву спрогнозировал капитализацию крипторынка на уровне 5 трлн долларов, сообщает РБК.

По состоянию на 4 января, капитализация рынка криптовалют составила 2,34 трлн долларов. Ву считает, что потенциал цифровых активов поможет удвоить рыночную оценку криптовалют в ближайший год.

Джон Ву утверждает, что после роста капитализации крипторынка биткоин упадет ниже 30%, утратив господство. По его оценкам, при уровне капитализации в 5 трлн долларов, стоимость биткоина превысит 75 тысяч долларов.

Осенью прошлого года капитализация рынка цифровых активов составила 3 трлн долларов.