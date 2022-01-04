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В Сети оценили новость о возможном лишении Украины безвиза с ЕС

Политика
В Сети оценили новость о возможном лишении Украины безвиза с ЕС
pixabay.com

Киев, 4 января. Пользователи Сети отреагировали на новость о том, что Евросоюз может в ближайшее время отменить безвизовый режим с Украиной.

Заявление на данную тему сделала глава украинской государственной миграционной службы Наталия Науменко. По ее словам, причиной такого решения со стороны ЕС может стать риск транзита беженцев в Европу через территорию Незалежной.

После миграционного кризиса, возникшего на границе Белоруссии и ЕС, Брюссель решил усилить меры против незаконного проникновения иностранных граждан в Евросоюз, и пострадать от этого в итоге могут именно украинцы.

Пользователи Сети неоднозначно оценили данную новость. Многие отметили, что заявление о потере безвиза отнюдь не случайно сделала именно Наталья Науменко, а не кто-то из представителей ЕС. По мнению комментаторов, Киев может распространять такую информацию намеренно в собственных целях.

«Да Евросоюзу по барабану Украина. Подобные заявления — это просто игра украинской элитки в Европу, чушь исключительно для внутриукраинского пользования»;

«Вот же хитрые украинцы, все переврут. Безвиз в опасности не потому, что из Белоруссии идет поток мигрантов, а потому, что украинцы нарушают условия безвиза — 90 дней в течение полугода и только туристические цели, без права работы в ЕС»;

«Ну вот и еще одно достижение. Украинская власть, стоя на защите европейских ценностей, станет защищать от себя Европу. Ура!»;

«Да и без разницы. Украинцы им все равно не пользуются, грошей с трудом на комуналку хватает»;

«Может и к лучшему — народ разбегаться перестанет с Украины», — пишут в Сети.

В Сети оценили новость о возможном лишении Украины безвиза с ЕС
ФБА «Экономика сегодня» /

В то же время многие комментаторы отметили, что реальная отмена безвизового режима станет серьезной потерей для украинцев, а также большим ударом по итогам Майдана, ведь именно безвиз считается одним из главных достижений государственного переворота 2014 года на Украине.

«Безвиз отменять вообще нельзя! Иначе за что стоял Майдан?! Не смейте покушаться на демократическое завоевание и достижение Украины! Пускай одно, зато какое! Томас не считается!»;

«Да уж, это будет полный кирдык. Газа нет, безвиза нет, печенек тоже нет»;

«Украина — це Европа, но теперь без безвиза»;

«Ничего, кружевные труселя никто не отберет!»;

«После утраты безвиза всем жителям Украины надлежит сдать кружевные труселя — рабочую одежду надо беречь»;

«Интересно, если до этого и правда дойдет, насколько глупо себя будут чувствовать все те, кто боролся за безвиз на Майдане», — отмечают пользователи.

Россияне в Сети ранее отреагировали на заявление экс-главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о возможном несанкционированном отборе Киевом российского топлива из газотранспортной системы Украины.

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украина евросоюз безвиз
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