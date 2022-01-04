Совокупный объем торгов на Мосбирже достиг квадриллиона рублей

Москва, 4 января. Московская биржа в 2021 году по показателю совокупного объема торгов впервые превысила квадриллион рублей. Об этом говорится в пресс-релизе торговой площадки.

Как сообщает Мосбиржа, по итогам 12 месяцев прошедшего года показатель вырос на 6,6% относительно предыдущего периода.

«Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2021 года вырос на 6,6% и составил 1,01 квадриллиона рублей. Впервые в истории годовой объем операций на рынках биржи перешагнул отметку в один квадриллион рублей», — отмечает торговая площадка.

В частности, рекордные объемы торгов наблюдались на рынке акций — порядка 30 триллионов рублей, что на 25,5% превышает значения 2020 года, срочном — около 158 триллионов рублей, рост на 21,7%, и денежном — 474 триллиона рублей, увеличившимся на 11,1%.

При этом торги Московской биржи открылись 4 января умеренным ростом котировок, однако внешняя конъюнктура не позволила закрепить тренд. Инвесторы приняли решение повременить со сделками из-за корректировок на мировом рынке нефти.