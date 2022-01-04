Отец Георгий Максимов о создании экзархата РПЦ в Африке: это лишь первые шаги

Глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела РПЦ, священник Георгий Максимов в эксклюзивном интервью международной редакции Федерального агентства новостей рассказал о причинах стремления африканских священнослужителей перейти под крыло Русской православной церкви и ошибочных действиях Александрийского патриархата.

Ранее порядка ста приходов на Черном континенте обратились к России и попросили перевести их в лоно РПЦ.

Укрепление позиций русских и ошибки греков

— Отец Георгий, справедливо ли утверждение, что решение африканских религиозных деятелей является наглядной иллюстрацией того, что Россия играет важную роль на африканском континенте?

— Я думаю, что так говорить допустимо, да.

— Выходит, Российская Федерация укрепляет собственные позиции в регионе, выстраивая комплексное взаимодействие с африканскими государствами не только по линии военно-технического сотрудничества, но также в культурно-просветительской, а теперь и в религиозной сферах?

— Это независимые друг от друга действия, поэтому нельзя сказать, что налицо результат работы именно русского государства. Это сугубо церковное дело и если бы Александрийский патриарх не совершил ту страшную ошибку — признание украинских раскольников и вступление с ними в общение, то не происходило бы и того, о чем мы сейчас говорим.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

Это прямое следствие ошибочных, с церковной точки зрения, преступных действий Александрийского патриарха. Если бы он не предпринимал таких решений или даже предприняв их, потом отменил, покаялся, исправил ситуацию — этого бы не произошло. Что касается государственного строительства или выстраивания отношений с африканскими странами, то это процесс, который происходит независимо от церковных событий, и он бы происходил в любом случае.

— Россия укрепляет позиции на континенте по ряду направлений, особенно хорошо это заметно в Центральноафриканской Республике, где русские пользуются большой популярностью у жителей и правительства. Можно ли говорить, что частично поэтому интерес развился и к нашей церкви?

— Россия еще во времена СССР присутствовала в жизни многих африканских стран, причем только с хорошей стороны. То есть брали людей, самых простых ребят, давали им в Советском Союзе отличное, бесплатное образование и они потом возвращались на Родину. Многие из них до сих пор трудятся в своих странах на благо собственных народов.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

У большинства из этих ребят жизнь хорошо сложилась благодаря той поддержке, помощи со стороны советской России. И, конечно, африканцы это видят, помнят, авторитет нашей страны с тех пор имеет вес. В частности, мне это сами африканцы говорили, да и я видел некоторых выпускников советских вузов. Так что, я думаю, именно это сыграло большую роль.

Мотивация Александрийского патриархата

— Патриарх Феодор II, который ранее признал Православную церковь Украины, осудил решение РПЦ о создании собственной структуры в регионе. С чем это связано? Чего он опасается?

— Могу откровенно сказать: я бывал в Африке не один раз и до того, как я начал путешествовать на материк, у меня были одни представления о греческой миссии Александрийского патриархата. Это были представления, которые сформировались под воздействием СМИ, под воздействием того, что они сами писали о себе.

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Мне казалось, что они делают великое дело — занимаются просвещением, помогают людям принять православную веру. А когда я оказался на месте, когда пообщался со священниками, дьяконами, некоторыми мирянами, услышал, как обстоят дела, то понял, что греки построили одну большую «потемкинскую деревню».

Не могу говорить про всех, но в тех странах, где я бывал, видел именно такую ситуацию. Это для них способ просто собирать деньги с других, с греков в Греции, на Кипре, в США. Они собирают средства на африканскую миссию, а сами даже не живут в этих странах. Что меня поразило: их епископы даже не живут в своих странах, хотя должны быть со своей паствой, учить ее, наставлять, заботиться, решать ее проблемы.

А они приезжают туда только на Рождество и Пасху, а так находятся в Греции. Вот они приезжают пару раз в году, соберут вокруг себя окрестных ребятишек, сфотографируются с ними, а потом с этими снимками ездят по Греции, Кипру, США и собирают деньги.

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Вот такая франшиза у патриарха Феодора образовалась. Он очень много новых епископов рукоположил, причем даже в тех государствах, где нет православного прихода. Это меня неприятно удивило. Поэтому, конечно же, возросшая популярность России — прямая угроза для их деятельности.

— А сами африканцы замечают это?

— Ну, конечно же, они ведь не дураки, все видят и поэтому большое недовольство греками, усталость от них накопилась. Поэтому к синоду были готовы все необходимые документы и поэтому изъявили желание перейти больше ста, гораздо больше ста приходов. Фактически не меньше половины всех священников Александрийского патриархата хотят перейти в РПЦ.

Приоритеты Русской православной церкви

— Какие дальнейшие действия необходимо предпринять для развития сотрудничества? В Африке много православных, но мало приходов и возможности познавать религию. Как быть с этим?

— Нужно развивать структуру церковного управления. Это, конечно, очень большой вызов, потому что даже в одной стране создать эффективную церковно-административную структуру дело непростое. А тут это нужно фактически осуществить в рамках всего континента. Пока из восьми стран подали документы, плюс у нас еще присутствуют желающие в четырех государствах, итого двенадцать. Но общее количество будет больше, оно уже возрастает.

К тому же, кроме африканцев, есть еще и русские, которые проживают в регионе. Они тоже изъявляют желание, чтобы у них появился храм, священник, духовное кормление. И конечно же, в каждой стране, нужно будет и архиепископу Леониду (патриарший экзарх Африки — Прим. ФАН) и следующим епископам, которые появятся в рамках экзархата, знакомиться с властями, идти законным путем: налаживать контакт, регистрировать общину, потом предпринимать остальные необходимые действия.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

Это труд, который требует время и большое количество усилий, но у владыки Леонида есть четкое понимание всех необходимых мер. Поэтому я думаю, что есть большая перспектива, все получится. Хоть и непросто, в каждой стране своя ситуация, но в общем и целом в Африке к России относятся позитивно, и я думаю, что это также сыграет роль. Пока я не вижу предпосылок к тому, чтобы было какое-то непонимание.

— Какие нужны мероприятия по просвещению людей? Стоит ли задуматься о переводе специальной литературы, Библии на местные языки и наречия, вроде санго или амхарского?

— Безусловно, нужно. Есть список необходимых книг, с которых начнутся переводы. Кое-какие, кстати говоря, уже начали переводить, на суахили даже издали. Мы и послов уже отправили, но, понятное дело, — это лишь первые шаги.

фото пресс-службы Тульской Епархии /

Очень важно проводить работы по просвещению людей. Мне самому хотелось бы, да и владыка Леонид, уверен, разделяет это видение, помочь африканцам стать православными. Поэтому здесь важно издание литературы, обучение будущих африканских клириков в русской семинарии. Они выучат русский язык и в будущем смогут самостоятельно переводить те тексты, которые нужны им и их верующим.

Это долгосрочная работа, на много лет вперед, и она у нас в приоритете. Речь не о том, чтобы просто перевести людей в РПЦ, а в том, чтобы помочь им укрепиться и вырасти в той вере, которую они уже сами для себя выбрали.