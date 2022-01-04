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Тунисские силовики сорвали попытку поджога президентской резиденции

Весь мир
Тунисские силовики сорвали попытку поджога президентской резиденции
maxpixel.net  / 

Тунис, 4 января. Силовики арестовали гражданина, пытавшегося поджечь президентский дворец в провинции Бен Арус, сообщила местная радиостанция Mosaique FM.

По данным СМИ, в одно из подразделений служб безопасности поступила информация о попытке неизвестного проникнуть в резиденцию главы республики. Злоумышленника арестовали. При нем обнаружено легковоспламеняющееся жидкое вещество.

Предварительное следствие показало, что задержанный намеревался поджечь президентский дворец. Дело передано в судебную коллегию по борьбе с терроризмом ввиду наличия подозрений, что за инцидентом стоят экстремисты.

В минувшем месяце в главном офисе партии «Ан-Нахда» в столице республики вспыхнул пожар. Один человек погиб и 18 получили ранения различной степени тяжести. Причина возгорания не установлена.

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тунис
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