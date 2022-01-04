Тель-Авив, 4 января. Израильские ученые из Университета Бен-Гуриона научили золотых рыбок ездить по суше с помощью машины, названной Fish Operated Vehicle (FOV).

Исследователи научили шестерых золотых рыбок управлять изобретением и ездить на нем по суше. Животные могут ориентироваться в комнате три на четыре метра.

«Это исследование доказывает, что рыбы могут управлять транспортным средством и использовать простые стратегии навигации для выполнения задачи», — сообщили авторы работы.

В состав FOV входит аквариум из оргстекла, четыре колеса и камеры, фиксирующие движения рыб. Устройство движется со скоростью 1,5 км/ч. Изменение положения рыб влияет на движения колес, приводящих в действие транспортное средство.

Ранее в американском озере Келлер были найдены золотые рыбки размером мяч для регби. Предполагается, что они попали туда из аквариума, а вырасти до таких размеров им помогло обилие пищи в водоеме.