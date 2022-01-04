Национальные силы Ливии призвали провести всеобщие выборы

Триполи, 4 января. Ливийское объединение «Национальные силы за перемены» призвало к проведению всеобщих выборов в североафриканской стране. Политики потребовали сначала выбрать депутатов, а затем главу государства.

Предложение озвучено во время встречи группы партий, входящих в альянс, со специальным советником Генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс и исполняющим обязанности главы миссии международной организации Разидоном Зининга. Обсуждался избирательный процесс.

2/2 وفي الاجتماع استعرضوا مقترحهم حول اجراء الانتخابات بطريقة تسلسلية مع البدء بالانتخابات النيابية.

بدورنا جددنا التأكيد على الحاجة إلى مواصلة المضي قُدمًا للأمام وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت. pic.twitter.com/4RGMZAr2Ni — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 4, 2022

В ходе переговоров представители «Национальных сил» высказались за последовательное проведение выборов начиная с парламентских.

«Мы подчеркнули необходимость продолжать двигаться вперед и исполнить чаяния 2,8 млн ливийских граждан, которые зарегистрировались для участия в плебисците», — заявила Уильямс.

Ранее американский дипломат обсудила с членами Президентского совета последние политические события. Стороны подтвердили важность усилий по продвижению избирательного процесса.

Всеобщее голосование, которое планировали на 24 декабря, не состоялось. Первые в истории Ливии выборы главы государства сорвались из-за вмешательства Запада и ООН. Неудача сплотила политические силы внутри страны.