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Национальные силы Ливии призвали провести всеобщие выборы

Весь мир
Национальные силы Ливии призвали провести всеобщие выборы
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 4 января. Ливийское объединение «Национальные силы за перемены» призвало к проведению всеобщих выборов в североафриканской стране. Политики потребовали сначала выбрать депутатов, а затем главу государства.

Предложение озвучено во время встречи группы партий, входящих в альянс, со специальным советником Генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс и исполняющим обязанности главы миссии международной организации Разидоном Зининга. Обсуждался избирательный процесс.

В ходе переговоров представители «Национальных сил» высказались за последовательное проведение выборов начиная с парламентских.

«Мы подчеркнули необходимость продолжать двигаться вперед и исполнить чаяния 2,8 млн ливийских граждан, которые зарегистрировались для участия в плебисците», — заявила Уильямс.

Ранее американский дипломат обсудила с членами Президентского совета последние политические события. Стороны подтвердили важность усилий по продвижению избирательного процесса.

Всеобщее голосование, которое планировали на 24 декабря, не состоялось. Первые в истории Ливии выборы главы государства сорвались из-за вмешательства Запада и ООН. Неудача сплотила политические силы внутри страны.

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