Национальные силы Ливии призвали провести всеобщие выборы

Триполи, 4 января. Ливийское объединение «Национальные силы за перемены» призвало к проведению всеобщих выборов в североафриканской стране. Политики потребовали сначала выбрать депутатов, а затем главу государства.
Предложение озвучено во время встречи группы партий, входящих в альянс, со специальным советником Генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс и исполняющим обязанности главы миссии международной организации Разидоном Зининга. Обсуждался избирательный процесс.
2/2 وفي الاجتماع استعرضوا مقترحهم حول اجراء الانتخابات بطريقة تسلسلية مع البدء بالانتخابات النيابية.— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 4, 2022
بدورنا جددنا التأكيد على الحاجة إلى مواصلة المضي قُدمًا للأمام وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت. pic.twitter.com/4RGMZAr2Ni
В ходе переговоров представители «Национальных сил» высказались за последовательное проведение выборов начиная с парламентских.
«Мы подчеркнули необходимость продолжать двигаться вперед и исполнить чаяния 2,8 млн ливийских граждан, которые зарегистрировались для участия в плебисците», — заявила Уильямс.
Ранее американский дипломат обсудила с членами Президентского совета последние политические события. Стороны подтвердили важность усилий по продвижению избирательного процесса.
Всеобщее голосование, которое планировали на 24 декабря, не состоялось. Первые в истории Ливии выборы главы государства сорвались из-за вмешательства Запада и ООН. Неудача сплотила политические силы внутри страны.