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Принц Чарльз сделал шаг к примирению с переехавшим в США принцем Гарри

Общество
Принц Чарльз сделал шаг к примирению с переехавшим в США принцем Гарри
wikipedia.org  /  Dan Marsh / CC BY-SA 2.0

Лондон, 4 января. Наследник британского престола принц Чарльз вступил на путь примирения с младшим сыном — принцем Гарри, который переехал в США вместе со своей женой Меган Маркл. Сын Елизаветы II публично похвалил герцога Сассекского.

Принц Чарльз написал эссе, посвященное проблемам экологии и климатических изменений. Статью наследника британского престола опубликовало американское издание Newsweek. В тексте принц Уэльский похвалил сыновей за их деятельность, направленную на борьбу с изменениями климата.

«Как отец я горжусь тем, что мои сыновья осознали эту угрозу», — подчеркнул сын королевы.

Принц Чарльз отдельно отметил успехи каждого из своих сыновей. Например, он напомнил о престижной премии Earthshot, которую учредил принц Уильям. Герцог Кембриджский решил таким образом помочь восстановлению планеты. Принц Гарри тоже не остался безразличен к проблемам экологии.

«А мой младший сын Гарри всегда страстно подчеркивал влияние изменения климата, особенно в отношении Африки, и посвятил этому свою благотворительную деятельность», — сделал шаг к примирению принц Уэльский.

Принц Чарльз сделал шаг к примирению с переехавшим в США принцем Гарри
wikipedia.org / E. J. Hersom / CC BY 2.0

Напомним, отношения принца Гарри с отцом и остальной семьей испортились после его переезда в США. Не последнюю роль сыграло в этом скандальное интервью, которое герцог и герцогиня Сассекские дали Опре Уинфри. Не исключено, что вскоре принц Гарри и Меган Маркл снова переедут.

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