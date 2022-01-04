Главные новости дня: 4 января

ФАН публикует дайджест событий 4 января.

Экскурсионный автобус попал в смертельное ДТП на трассе в Ленобласти

В Ленинградской области на 187-м километре федеральной автотрассы Р-21 «Кола» произошло смертельное ДТП с участием экскурсионного автобуса и двух легковых автомобилей. Погиб один человек. Травмы получили шесть человек, трое из них — дети. В настоящий момент все пострадавшие доставлены в больницу.

Двухлетний силач сдвинул легковой автомобиль и попал в Книгу богатырей Армении

Тигран Саргсян родился в 2019 году в Армении. Буквально с пеленок карапуз почувствовал собственную силу и проявил интерес к тяжелой атлетике. По словам родителей Тиграна, мальчик в год и восемь месяцев впервые смог поднять штангу весом в 6 кг. Они пытались препятствовать малышу в выполнении таких необычных для его возраста трюков, но мальчик оказался настойчивее.

В США намерены создать совет из пяти президентов для переговоров с Путиным

Совет из предшественников действующего президента США поможет решить внутренние и внешние проблемы американского государства. Об этом сообщил старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман. В своей статье для издания The Hill эксперт предложил собрать пять американских лидеров в резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде.

Prt Scr youtube.com / НТВ

Россиян предупредили о возможном увеличении числа отказов в кредитах

Финансовые организации России прогнозируют рост числа отказов в займах из-за планов Центробанка ввести лимиты на необеспеченные ссуды. Регулятор намерен сократить долю закредитованных клиентов до уровня в 25%. Он с начала 2022 года получил право на введение прямых запретов в рамках закона, подписанного в декабре прошлого года президентом Владимиром Путиным. ЦБ будет сдерживать выдачу длинных кредитов сроком от пяти лет и работу банков со слишком большим числом заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше отметки в 80%.

Лыжница Непряева стала первой россиянкой, выигравшей престижную многодневку «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева заняла первое место в общем зачете престижной многодневки «Тур де Ски». В заключительной гонке спортсменка заняла четвертое место. Этот результат позволил Наталье удержать лидерство в общем зачете. Лыжница из России поднималась на пьедестал в трех женских гонках «Тур де Ски» из шести.

instagram.com / @natali_nepryaeva

Протестующим в Казахстане пообещали снизить цену на сжиженный газ

Правительственная комиссия Казахстана пообещала протестующим снизить цену на голубое топливо и не привлекать их к ответственности. В начале года жители населенных пунктов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на улицы городов на акции протестов. Граждане Казахстана потребовали от властей республики снизить цены на сжиженный газ.

Главы МИД НАТО проведут внеочередное заседание по вопросам России и Украины

Министры иностранных дел НАТО проведут внеочередное виртуальное заседание по вопросам России и Украины 7 января. Сообщается, что они обсудят «наращивание» российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности.

Бывший советник Трампа Миллс заявил о слабости Байдена перед Путиным

Бывший советник экс-главы Белого дома Дональда Трампа Кори Миллс заявил, что российский президент Владимир Путин выстраивает отношения с американской администрацией с сильной позиции после внешнеполитических неудач команды лидера США Джо Байдена. Он добавил, что слабость американской администрации заметили даже в Иране и Китае, и противники США активно этим пользуются.

Global Look Press / Oliver Contreras / Consolidated News Photos

ОПЕК+ не планирует отступать от плана по наращиванию нефтедобычи

ОПЕК+ планирует нарастить нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале. К концу января остаточный объем сокращений составит 3,4 млн баррелей в сутки. Журналист Шейнкман указал на победу дипломатии России после заявления «ядерной пятерки»

Журналист Михаил Шейнкман заявил, что совместное заявление лидеров «ядерной пятерки» о предотвращении масштабной войны свидетельствует о победе российской дипломатии. Шейнкман отметил, что российский президент Владимир Путин говорил о необходимости оперативного сбора лидеров «ядерной пятерки», еще когда главой Белого дома был Дональд Трамп.