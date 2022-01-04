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Политолог Романенко констатировал развал украинской государственности из-за вражды с РФ

Политика
Политолог Романенко констатировал развал украинской государственности из-за вражды с РФ
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 4 января. Антироссийские действия Киева разрушают украинскую экономическую модель и государственность. Об этом сказал политолог Юрий Романенко.

По его словам, сегодня наблюдается переход к «зеленой» экономике. Крупные компании перестали вкладывать средства в добычу ископаемых и не имеют собственных запасов.

«Россия вкладывала, и у нее есть газ, а мы с ней находимся в контрах», — сказал Романенко на канале Politeka.

Украина потеряла все факторы, которые поддерживали ее существование, уверен политолог. Некомпетентность киевской власти также привела к тому, что Турция и Германия превратились в конкурентов.

Ранее депутат Вадим Рабинович нашел способ решить экономические проблемы Украины. Он предложил президенту Владимиру Зеленскому заявить о бедственном положении страны в МВФ.

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Все новости / Политика / Политолог Романенко констатировал развал украинской государственности из-за вражды с РФ
украина турция германия романенко
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