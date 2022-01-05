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Сильнейший пожар уничтожает южные регионы Аргентины
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Сильнейший пожар уничтожает южные регионы Аргентины

Общество

Спасатели ведут активную борьбу с масштабным пожаром в аргентинской провинции Чубут. Огонь успел уничтожить более 77 000 гектаров земли, а дымовая завеса распространилась на сотни километров.

Пожар вспыхнул 2 января в 15 километрах к северу от города Пуэрто-Мадрин, на национальном шоссе №3. К прибытию пожарных огонь набрал силу и перекинулся на деревья, а сильный ветер и засуха сделали его неконтролируемым. Пламя быстро распространилось, охватив большую территорию, произошла значительная потеря естественной растительности.

«Проблема очень серьезная, ведь мы можем потерять фауну этого района: гуанако, патагонскую мару, зайцев и овец, пасущихся на полях», — рассказал специалист по охране окружающей среды Марсело Франко.

Сейчас все силы провинции брошены на тушение пожара. Экстренные службы стараются локализовать возгорание, но пока это получается не совсем успешно, так как сильный ветер гонит пламя все дальше.

К счастью, сообщений о человеческих жертвах нет.

«Мы молимся, чтобы ветер остановился, и огонь погас, пламя двигается очень быстро. Мы уже на середине перешейка, который соединяет полуостров Вальдес с провинцией Чубут, но мы не дадим огню перейти эту черту. Дорожный персонал, гражданская оборона неустанно работают, чтобы потушить этот пожар», — сказал Марсело.

Подобные бедствия случаются в Аргентине довольно часто: каждый год природа страдает от огня, а государство — терпит огромный ущерб и тратит крупные суммы на восстановление выжженных территорий.

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