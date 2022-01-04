МИД КНР заявил о необходимости дальнейшей модернизации ядерного арсенала НОАК

Пекин, 4 января. Китай намерен продолжать развитие своего военного ядерного арсенала для защиты национальных интересов, сообщил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

Дипломат Фу Цун в ходе брифинга для представителей СМИ отверг заявления американских властей о якобы значительном росте ядерного потенциала НОАК.

«Китай продолжит модернизацию своего ядерного арсенала для решения вопросов надежности и безопасности», — отметил представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Ранее Фу Цун приветствовал возобновление российско-американского диалога по стратегическим вопросам и заявил о важности «необратимого сокращения» ракетно-ядерных вооружений США и России.