Производство уникальной шелковой бумаги возродили в Узбекистане

На одной из фабрик поселка Конигил возродили старинную технологию производства шелковой самаркандской бумаги. Тысячу лет назад этот сорт бумаги считали одним из самых качественных материалов в мире.

Секрет изготовления бумаги был известен еще в глубокой древности. Первыми бумагу стали делать китайцы, но всю подноготную производства они держали в строжайшей тайне. В VIII веке технологию переняли ремесленники из Самарканда, этот узбекский город стал среднеазиатским центром по изготовлению шелковой бумаги.

«Мы научились у китайцев делать бумагу и начали ее экспортировать по Великому шелковому пути. И даже когда узнали про китайскую бумагу, все равно самаркандская бумага лидировала, потому что у китайцев бумага была односторонняя», — рассказал сотрудник фабрики Санджар Мухтаров.

Самаркандская бумага пользовалась огромным спросом из-за своей гладкости и цвета, но ее главной особенностью была долговечность. Большинство документов, написанных на самаркандской шелковой бумаге, до сих пор хранятся во многих музеях мира.

«Мы решили возродить технологию самаркандской бумаги. Во-первых, потому что это интересно, а во-вторых, сейчас у людей кончаются запасы шелковой бумаги. У многих художников были запасы, а теперь они, чтобы рисовать в миниатюре, рвут старые книги, потому что им нужна бумага ручной работы», — отметил мужчина.

Изготовление материала — процесс энергозатратный и трудоемкий. В качестве сырья мастера используют молодую кору тутового дерева, которую варят в чане с водой в течение длительного времени. Затем сырье отбивают в больших ступах, и получившуюся однородную массу перемещают в кадку с водой и процеживают через сито. После чего масса прессуется на листах флизелина.

«Из самой бумаги мы готовим пакеты, сумки, одежду, открытки, календари, бумажники, блокноты, кошельки, обложки на паспорт, кукол, маски, разную посуду, конверты. Что еще можно? Делать вышивку на бумаге. То есть очень много разных вещей производится из бумаги», — пояснил Мухтаров.

Для воспроизведения сложного процесса изготовления шелкового материала сотрудникам фабрики потребовалось участие в тренингах с коллегами-мастерами из Китая, Японии и Индии.