Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 19:03
19:02
Экономика
Глава Ava Labs спрогнозировал новый максимум капитализации криптовалют
19:00
Политика
В Сети оценили новость о возможном лишении Украины безвиза с ЕС
19:00
Общество
Главные новости дня: 4 января
18:59
Экономика
Совокупный объем торгов на Мосбирже достиг квадриллиона рублей
18:58
Весь мир
Тунисские силовики сорвали попытку поджога президентской резиденции
18:49
Весь мир
Национальные силы Ливии призвали провести всеобщие выборы
18:48
Наука
Ученые из Университета Бен-Гуриона научили золотых рыбок ездить по суше
18:43
Происшествия
Двое рабочих погибли и один пострадал в результате ЧП на заводе на Ставрополье
18:34
Общество
Принц Чарльз сделал шаг к примирению с переехавшим в США принцем Гарри
18:31
Происшествия
Три человека стали жертвами пожара в жилом деревянном доме под Москвой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российский лыжник Спицов завоевал серебро в последней гонке «Тур де Ски»

  /   Обновлено: 04 января 2022 18:49
Спорт
Российский лыжник Спицов завоевал серебро в последней гонке «Тур де Ски»
Global Look Press  /  Mathias Bergeld

Валь-ди-Фьемме, 4 января. Россиянин Денис Спицов финишировал вторым в заключительной гонке лыжной многодневки «Тур де Ски».

Норвежский лыжник Сюр Рете стал победителем мужского масс-старта на десять километров свободным стилем в рамках третьего этапа многодневки «Тур де Ски». На 2,4 секунды он опередил россиянина Дениса Спицова, который стал серебряным призером гонки. Третьим к финишу пришел немец Фридрих Мох.

Норвежец Йоханнес Хесфолт Клебо занял пятое место и выиграл общий зачет «Тур де Ски». Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов стал вторым.

Ранее Наталья Непряева заняла первое место в общем зачете «Тур де Ски». Она стала первой россиянкой, выигравшей престижную многодневку.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Российский лыжник Спицов завоевал серебро в последней гонке «Тур де Ски»
тур де ски лыжные гонки спицов масс-старт
Комментировать