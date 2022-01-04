Российский лыжник Спицов завоевал серебро в последней гонке «Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, 4 января. Россиянин Денис Спицов финишировал вторым в заключительной гонке лыжной многодневки «Тур де Ски».

Норвежский лыжник Сюр Рете стал победителем мужского масс-старта на десять километров свободным стилем в рамках третьего этапа многодневки «Тур де Ски». На 2,4 секунды он опередил россиянина Дениса Спицова, который стал серебряным призером гонки. Третьим к финишу пришел немец Фридрих Мох.

Норвежец Йоханнес Хесфолт Клебо занял пятое место и выиграл общий зачет «Тур де Ски». Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов стал вторым.

Ранее Наталья Непряева заняла первое место в общем зачете «Тур де Ски». Она стала первой россиянкой, выигравшей престижную многодневку.