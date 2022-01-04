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Экономист Миронов рассказал, что подорожает в 2022 году

Экономика
Экономист Миронов рассказал, что подорожает в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 января. Заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов рассказал об изменении ценообразования в России в наступившем году, сообщает URA.RU.

По словам эксперта, новый штамм коронавируса «Омикрон» отразится на спросе на сырьевые товары, в том числе на нефть, и это спровоцирует ослабление рубля.

Миронов дал прогноз и по уровню инфляции в России. Эксперт считает, что процесс снижения до 4% не будет быстрым, он затянется на два года. По оценкам Миронова, в этом году можно ожидать сокращения темпов роста цен до 6%. В период ожидания новой волны коронавируса цены на стройматериалы, бытовую и оргтехнику, а также автомобили будут расти.

Российский регулятор фиксировал сокращение темпов роста цен в ноябре. Во многих сферах по-прежнему заметно повышенное инфляционное давление. Одним из факторов является неспособность отечественных и иностранных производителей оперативно реагировать на растущий потребительский спрос.

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цены рост цен товары ослабление рубля
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