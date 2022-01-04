Ученые Аризонского Университета обнаружили в недрах Земли обломки древней планеты

Феникс, 4 января. Исследователи из Аризонского Университета обнаружили в глубинах Земли части другой планеты. Небесное тело, столкнувшееся с нашей планетой миллиарды лет назад, называется Тейя.

Фрагменты протопланеты сохранились глубоко под поверхностью Земли. Ученые считают, что столкновение двух космических объектов могло произойти около пяти миллиардов лет назад. Гравитации потребовалось сотни лет, чтобы заново собрать осколки небесных тел, однако часть Тейи все-таки осталась внутри нашей планеты.

Исследователи отмечают, что осколки протопланеты по своему весу могут превосходить Луну. До этого они не думали, что настолько масштабные космические катастрофы происходили в далеком прошлом Земли.

Ранее американские ученые уже допускали возможность существования в земной тверди планеты Тейи. Они считали, что Луна могла образоваться в результате столкновения Земли с этой протопланетой.