СМИ: отмена «ковидных» выплат грозит оставить за чертой бедности миллионы семей в США

Вашингтон, 4 января. Миллионы американских семей с тревогой смотрят в будущее после того, как Минфин США завершил ежемесячные выплаты налоговых вычетов на детей в рамках программы поддержки семей в период пандемии.

Более 30 миллионов семей начали получать выплаты на детей (300 долларов на каждого ребенка до 6 лет и 25 долларов на каждого ребенка до 18 лет) в июле 2021 года после того, как Конгресс принял решение временно изменить форму ежегодного налогового вычета для семей с детьми, превратив его в ежемесячное пособие. Выплаты были предоставлены домохозяйствам с доходом до 112 500 долларов для родителей-одиночек и 150 тыс. долларов для супружеских пар. Исследования подтверждают, что семьи тратили деньги на предметы первой необходимости, такие как продукты, и откладывали их в качестве экстренных сбережений.

Global Look Press / Michael Nagle / Xinhua

Согласно оценке Колумбийского университета, выплаты помогли сократили детскую бедность на 26%. Исследователи полагают, что позитивный эффект от программы мог бы достичь более высоких показателей, если бы выплатами воспользовались все семьи, которые подпадают под необходимые критерии. Согласно данным Бюро переписи населения, доля семей с детьми, которые сообщили, что им иногда или часто не хватает еды, снизилась с 11% до 8,4% после вступления в силу расширенного кредита.

Несмотря на то, что многие ожидали продление действия этой программы на 2022 год, министерство финансов сообщило в декабре, что декабрьские выплаты станут последними на фоне провала переговоров по инфраструктурному законопроекту Байдена, которым предусматривалось введение новых и расширение существующих социальных программ, направленных на поддержку семей с детьми. Хотя большинство республиканцев поддерживают расширение налоговых льгот на детей, они выступают против более широкого законопроекта о расширении государственной помощи и повышении налогов.

В результате выхода сенатора-демократа Джо Манчина из переговоров по инфраструктурному биллю, законопроект, стоимость которого оценивается в 1,75 триллиона долларов, находится под угрозой отмены. Манчин, который раскритиковал проект как неоправданно дорогой, считает, что выплаты по налоговому вычету должны предоставляться лишь семьям с низкими доходами. Кроме того, по его мнению, получать выплаты должны лишь те семьи, члены которых работают.

Global Look Press / Rod Lamkey / Keystone Press Agency

Аналогичного мнения придерживается и сенатор-республиканец Марко Рубио, который, несмотря на свою приверженность увеличению налогового вычета для семей с детьми, уверен, что вычет должен касаться только работающих граждан.

«Двухпартийная оппозиция отменила пособие администрации Байдена на детей, потому что оно негативно сказывается на рынке труда. Теперь у нас есть возможность воспользоваться налоговым кредитом на детей 2017 года и еще больше расширить поддержку работающих родителей, избежав негативных результатов», — сказал он.

Эта политика краткосрочного вливания денежных средств может иметь долгосрочные последствия, поскольку она будет препятствовать некоторым людям с низкими доходами работать, сказал Брюс Мейер, профессор Школы государственной политики Харриса Чикагского университета. Он сказал, что правительство фактически возобновило политику безусловного базового дохода для семей, которая существовала до того, как США изменили политику социального обеспечения в 1996 году.

«Мы обратный эксперимент (отменив выплаты) 25 лет назад, и мы увидели рост занятости, сокращение бедности среди родителей-одиночек», — говорит он.

В то же время многие считают, что в ближайшие месяцы миллионы американцев, которые в течение 2021 года пользовались выплатами, столкнутся с финансовыми трудностями на фоне рекордного роста цен.